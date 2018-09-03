Украинские фильмы получили награды на международных кинофестивалях

Копірайт зображення UKRAINEMFA Image caption Украинский фильм о певце и добровольце Василии Слипаке получил награду в Португалии

Украинско-итальянский фильм "Изи" получил приз в Венеции, а фильм "Миф" наградили на кинофестивале в Португалии.

"Изи" отметили премией Kineo Diamond Award в номинации лучший фильм-дебют.

Ленту "Изи" снял режиссер Андреа Маньяни. Украина профинансировала фильм на 58%, 20 из которых предоставило Госкино.

О награде сообщил на своей странице в Facebook глава Госкино Филипп Ильенко.

Лента вышла в прокат в Украине в сентябре 2017 года.

Съемки фильма проходили преимущественно на западе Украины - вблизи Львова и Трускавца. Лишь небольшая часть фильма снималась в Италии.

Главные роли в картине исполняли итальянские актеры. Сыграл в нем и украинец - Остап Ступка.

Фильм рассказывает об итальянце-неудачнике, который по просьбе брата везет в карпатское село гроб с телом украинца, погибшего у него на производстве. По дороге с героем случаются происшествия.

Премия Kineo Movie Diamond Award основана в 2002 году Министерством культуры Италии. Ее вручают итальянским фильмам, которые имеют большой зрительский успех и получили награды международных фестивалей.

Вручение премии проходит во время Венецианского кинофестиваля.

Триумф в Португалии

Украинский фильм "Миф" выиграл одну из главных наград кинофестиваля Figueira Film Art в Фигейра-да-Фош в Португалии.

Награду получил режиссер фильма Иван Ясний. Вторым режиссером ленты был Леонид Кантер, который совершил самоубийство в июне этого года.

На фестивале отметили также режиссера монтажа Ярослава Попова.

После победы фильм показали в Лиссабоне, сообщило посольство Украины в Португалии.

Фильм, который шел в украинском прокате в начале 2018 года, рассказывает о жизни Василия Слипака - известного в мире оперного певца, который решил пойти добровольцем на Донбасс. В июне 2015 года он погиб от снайперской пули в Донецкой области.

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Кинофестиваль Figueira Film Art отмечает лучшие фильмы независимого кино.

В программе фестиваля Figueira Film Art в частности также показали фильм "Май" украинского клипмейкера Виктора Придувалова и короткий анимационный ролик "Вода на земле" харьковского школьника Константина Гордиенко.

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