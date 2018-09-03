В Индии IКЕА оштрафовали за гусеницу в рисе

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IКЕА в Индии оштрафовали после того, как клиент нашел гусеницу в блюде из риса в ресторане магазина.

Инцидент произошел в городе Хайдарабад на юге Индии.

Абид Мохаммед написал о своей "находке" в Twitter в пятницу, отметив в заметке представителей городских властей.

После расследования чиновники наложили штраф на мебельного гиганта в размере 141 доллар.

Шведская фирма, которая открыла свой первый магазин в Индии в начале августа, заявила, что сожалеет об инциденте.

Пост Мохаммеда разлетелся по социальным сетям.

Он побудил должностных лиц посетить магазин IКЕА и взять образцы различных блюд, подаваемых в его ресторане.

Один из чиновников сообщил газете Deccan Herald, что магазин оштрафовали за несоблюдение гигиенических норм.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ресторан в магазине IКЕА в Хайдарабаде

"В одном из продуктов были черви. Руководство IКЕА признало наличие серьезных санитарных проблем", - заявил чиновник.

IКЕА решила инвестировать в индийский рынок в ближайшие 10 лет 1,5 миллиарда долларов.

Открытие магазина сети в Хайдарабаде привлекло толпы людей. Гигантский синий ТЦ занимает площадь более пяти гектаров.

Технологический центр Хайдарабад также стал индийским "домом" для других глобальных компаний, таких как Microsoft, Google и Facebook.

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