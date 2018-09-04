В Индии достраивают самую высокую статую в мире
Работы по строительству статуи, которая станет самой высокой в мире, почти завершены. Открыть монумент власти Индии планируют уже в октябре этого года.
Высота статуи, которая сейчас строится в штате Гуджарат, составит 182 метра.
Она посвящена Сардару Пателю - "герою борьбы за независимость Индии", который также является одним из соавторов Конституции и создателей политической системы страны.
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Сейчас первое место в списке самых высоких статуй занимает Будда Весеннего Храма, который находится в Китае. Его высота - 128 метров.
Строительство монумента стоило индийскому правительству 29,9 млрд рупий - примерно 330 млн долларов. Считается, что проект является детищем премьер-министра Нарендры Моди.
Открытие Статуи соборности состоится уже в следующем месяце - торжественная церемония запланирована на 31 октября.
Сардар Патель - настоящий герой для индийских националистов.
После того, как в 1947 году Индия получила независимость, Патель начал работать в местном правительстве и сделал немало для того, чтобы страна не распалась на множество небольших государств, а осталась единой.
Индийские националисты считают, что из-за прихода к власти династии Неру-Ганди роль Пателя в истории страны до сих пор не оценена должным образом.
Во время предвыборной кампании 2013 года нынешний премьер Нарендра Моди заявил: "Каждый гражданин Индии сожалеет, что Сардар Патель не стал первым руководителем правительства".
После завершения строительства Статуя соборности по высоте будет вдвое превышать нью-йоркскую Статую свободы.