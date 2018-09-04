Skype уберет похожие на Snapchat элементы после жалоб пользователей

Копірайт зображення Skype Image caption Новый интерфейс Skype для мобильных

Корпорация Microsoft объявила, что удалит из Skype ряд элементов в стиле мессенджера Snapchat.

Программный гигант обновил Skype в июне 2017 года, однако столкнулся с критикой со стороны пользователей, которые заявили, что это "глупое" и "худшее за все время обновление".

Microsoft согласилась, что часть новых элементов мешают пользоваться программой по ее основному назначению: для обмена сообщениями и совершения звонков.

Значительная часть обновлений просто не отвечает потребностям большинства пользователей, говорится в заявлении компании.

Компания уменьшит возможности для навигации в программе с пяти до трех, удалив кнопку Highlights и камеру.

Когда Microsoft объявила об июньском обновлении Skype в 2017 году, компания сообщила BBC: "Мы знаем, что это большое изменение, и мы приветствуем отзывы на него".

"Мы уверены, что, продолжая слушать пользователей и выпуская обновления приложения, ... мы сможем продолжать улучшать опыт пользователей".

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Сейчас дизайн-директор Skype Питер Скиллман написал в своем блоге: "В прошлом году мы попробовали некоторые изменения в дизайне, и услышали от клиентов, что мы слишком усложняем наши основные функции".

В 2011 году Microsoft приобрела запущенный в 2003 году Skype.

Но теперь Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp, а также Telegram и Snapchat обеспечивают подобные функции, а многие идеи программы повторяют друг за другом.

Например, Messenger и Instagram содержат функцию "Истории", которая сначала появилась в Snapchat.

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