В Малайзии двух женщин публично высекли за лесбийский секс

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В Малайзии двух женщин, осужденных за попытку лесбийского секса в автомобиле, высекли в религиозном суде штата Теренггану.

Обе осужденные - мусульманки в возрасте 22 и 32 лет. Их арестовали в апреле исламские правоохранительные органы после того, как застали в недвусмысленном виде в автомобиле на одной из площадей.

В прошлом месяце они признали себя виновными в нарушении исламских законов. Их приговорили к порке и штрафу в размере $800.

Каждой нанесли по шесть ударов.

За публичной поркой наблюдали более 100 человек, сообщает местное новостное издание The Star.

Согласно официальным данным, в стране впервые осудили за однополые отношения и впервые применили публичную порку как наказание. Гомосексуальные действия в стране незаконны и по светским законам, и по религиозным.

"О боли не было и речи"

Правозащитники отреагировали на данную меру с возмущением. Малайзийская правозащитная группа "Организация женской помощи" заявила информационному агентству Reuters, что она "потрясена таким грубым нарушением прав человека".

"Сексуальные действия между взрослыми по взаимному согласию не должны считаться уголовным преступлением, не говоря уже о публичном наказании", - заявили также в "Организации женской помощи".

Член же исполнительного совета штата Сатифул Бахри Мамата выступил в защиту наказания.

Он заявил агентству Reuters, что в этом случае речь не шла о "пытках или причинении телесного вреда". А порку провели публично, чтобы она "послужила уроком для общества".

Избиение по исламскому праву - не то же, что избиение, присужденное за преступления по светским законам. Оно не имеет цели причинить боль, отмечает The Star.

Малайзия - умеренная страна, где преобладает мусульманское население, но в последние годы религиозные настроения там стали нарастать.

Малайзия имеет двойную правовую систему. Мусульмане придерживаются шариатского или исламского законодательства в личных делах типа брака или опеки, а представители других религий соблюдают гражданское право.

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