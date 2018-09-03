"Шпионский процесс": переводчику Гройсмана продлили арест

Копірайт зображення BBC News Украина Image caption Станислав Ежов во время судебного заседания

Голосеевский суд Киева продлил меру пресечения переводчику премьера Украины Станиславу Ежову, которого обвиняют в работе на российские спецслужбы.

Он будет находиться за решеткой минимум до 1 ноября этого года, сообщает корреспондент BBC News Украина из зала суда.

Во время заседания в понедельник начали изучать доказательства и протоколы обысков квартиры Ежова, его кабинета в здании правительства и автомобиля.

По словам прокуроров, изъяты десятки единиц техники: ноутбуки, мобильные и USB-накопители. Правда, удалось ли найти на них ценную для следствия информацию, сторона обвинения так и не рассказала.

Следующее заседание суда запланировано на 8 октября.

Адвокат Станислава Ежова Валентин Рыбин результатами заседания не был удовлетворен. По его словам, "перерыв в целый месяц - слишком велик".

Он добавил, что не было законных оснований для того, чтобы продлевать арест Ежову.

Суд начал рассмотрение "шпионского дела" по существу 22 августа и определялся процедурой исследования доказательств по делу. Однако впоследствии объявил перерыв до 3 сентября.

"Добросовестно и творчески работал"

Заместитель руководителя протокола премьер-министра Украины Станислав Ежов, уличенный в сотрудничестве с российскими спецслужбами, был арестован в декабре 2017 года.

9 августа 2018 года Голосеевский суд Киева продлил содержание под стражей до 5 октября.

Служба безопасности Украины подозревает Станислава Ежова в том, что он был завербован российской разведкой в ​​период длительной командировки в США. Известно, что в течение двух лет он был на дипломатической службе в посольстве Украины в Вашингтоне.

До Кабмина работал в аппарате спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана и с ним перешел на работу в правительство.

Копірайт зображення unian Image caption Премьер-министр Владимир Гройсман, Станислав Ежов (в центре) и председатель комитета по вопросам Вооруженных Сил Сената США Джон Маккейн, встреча в Вашингтоне, 2016 год

СБУ утверждали, что, имея доступ к государственным секретам, Станислав Ежов имел возможность собирать специфическую правительственную информацию.

"Чиновник имел доступ к достаточно узкой инсайдерской информации Кабинета министров. Он пользовался уважением. Он очень ответственно, добросовестно и творчески работал на российские спецслужбы", - заявлял начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

Однако премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что у Станислава Ежова доступа к государственным тайнам не было.

Копірайт зображення UNIAN Image caption На встрече с Терезой Мэй летом 2017 года

Станислава Ежова арестовали сотрудники СБУ на его рабочем месте, с согласия премьер-министра. Глава правительства был заранее проинформирован о том, что спецслужбы следят за переводчиком в течение нескольких месяцев.

"Он работал, как настоящий шпион. Однако он - предатель, он работал довольно инициативно, передавал информацию, похищал документы, подслушивал новости, искал информацию среди колле, и исправно передавал ее российским спецслужбам, своим кураторам", - утверждал Алексей Петров.

Доказательства и "еленапрекрасная"

Копірайт зображення unian Image caption На встрече с вице-президентом США Джо Байденом

На первом судебном заседании 22 августа прокурор Сергей Вдовиченко рассказал, что на электронную почту еленапрекрасная@yandex.ru переводчик отправлял аудиозаписи и стенограммы со встреч премьер-министра со спецпредставителем Госдепартамента США в Украине Куртом Волкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, бывшим комиссаром ЕС Федерикой Могерини и другими.

Кроме того, сторона обвинения заявила об имеющихся доказательствах общения обвиняемого с сотрудником российской разведки. Прокурор предоставил фото из ресторана, на котором Станислав Ежов запечатлен с этим человеком.

Копірайт зображення UNIAN Image caption На встрече с Вселенским патриархом

Сам Станислав Ежов утверждал, что обвинение не предоставило достаточных доказательств его вины.

"Меня обвиняют в том, что я работал на ГРУ Генштаба Российской Федерации, но во всех показаниях свидетелей и всех материалах дела отсутствуют не только какие-либо доказательства работы на ГРУ Генштаба, а также доказательства, связанные с Россией. Ничего не собрано", - уверял он.

Его адвокат Валентин Рыбин также утверждал, что доказательства шпионской деятельности, предоставленные прокуратурой, получены неустановленным путем и не могут использоваться в суде.

В частности, говорил адвокат, передача Ежовым писем на почту, зарегистрированную на yandex.ru, не является свидетельством его сотрудничества с российскими спецслужбами.

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