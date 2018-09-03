Израильская станция извинилась за музыку Вагнера в эфире

Копірайт зображення Getty Images Image caption Рихард Вагнер был любимым композитором Гитлера

Израильская корпорация телерадиовещания извинилась перед слушателями за то, что включила в эфире музыку Рихарда Вагнера.

В стране немецкий композитор - весьма противоречивая фигура из-за его антисемитских взглядов.

Однако в пятницу одна из ведущих радиостанций, специализирующаяся на классической музыке, поставила фрагмент музыкальной драмы Вагнера "Сумерки богов".

В своем обращении руководство станции объяснило, что редактор "ошибся в выборе", и в будущем слушатели больше не услышат музыку немецкого композитора.

В компании добавили, что прекрасно понимают, какую боль такая ошибка могла вызвать у граждан страны, переживших Холокост.

Вагнер известен своей приверженностью к расизму. Также композитор является автором памфлета под названием "Иудаизм в музыке". В нем он высказывает мнение, что евреи "не способны к художественному выражению".

Никакого официального запрета на музыку Вагнера в Израиле нет, но услышать ее здесь почти невозможно. Причина - неприятие композитора в израильском обществе.

Правда, есть и те, кто раскритиковал моментальные извинения радиостанции. По их мнению, неприемлемые взгляды Вагнера не отменяют его талант и заслуги.

"Среди тех, кто пережил Холокост, есть так же много людей, которым нравится музыка Вагнера, как и тех, кто против нее", - говорит Джонатан Ливны, глава Вагнеровского общества Израиля.

В 2011 году израильский оркестр исполнил композицию Вагнера в Германии. Тогда дирижер оркестра заявил, что идеология, которую исповедовал композитор, ужасна, но целью действа было "отделить человека от созданного им искусства".

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