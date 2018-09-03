Впервые за 12 лет: Месси выбыл из борьбы за звание "Лучший игрок года"

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Аргентинский футболист Лионель Месси впервые за 12 лет не попал в финальный список претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

Такой вывод можно сделать из шорт-листа премии, опубликованного на сайте футбольной организации.

До этого Месси оказывался среди финалистов конкурса ФИФА 11 лет подряд, а главный приз выигрывал пять раз.

А в тройку претендентов на нынешнюю награду ФИФА вошли Криштиану Роналду ("Ювентус", сборная Португалии), Лука Модрич ( "Реал", сборная Хорватии) и Мохаммед Салах ("Ливерпуль", сборная Египта).

Таким образом Роналду - многолетний конкурент Месси за самые престижные футбольные награды - имеет шансы получить звание лучшего игрока.

Если это произойдет, награда станет шестой в его карьере.

Ожидается, что победителя объявят 24 сентября, во время торжественной церемонии в Лондоне.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Криштиану Роналду и Лионель Месси имеют по пять наград "Лучший игрок года" по версии ФИФА

Ранее ФИФА представляла расширенный список претендентов на звание "Лучший игрок года" - в него Месси еще был включен.

Также в список тогда входили Антуан Гризманн ("Атлетико", сборная Франции), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", сборная Бельгии), Эден Азар ("Челси", сборная Бельгии), Килиан Мбаппе ("ПСЖ", сборная Франции) Гарри Кейн ("Тоттенхэм", сборная Англии) и Рафаэль Варан ("Реал", сборная Франции).

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