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Почти 90 мертвых слонов обнаружили недалеко от знаменитого заповедника в Ботсване.

Организация "Слоны без границ", которая проводит аэросъемки местности, отмечает, что масштабы убийств от рук браконьеров здесь беспрецедентны.

В Ботсване - крупнейшая в мире популяция слонов, но браконьеры ворвались в ее границы.

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Потерянный рай

Ученые, проводящие исследования, утверждают, что большое количество слонов убили ради их бивней несколько недель назад. Еще пять белых носорогов поймали в течение последних трех месяцев.

"Я в шоке, я просто поражен. Масштаб браконьерства на слонов на сегодня является самым большим, чем где-либо в Африке до этого", - сказал доктор Майк Чейз из "Слонов без границ".

По данным Большоц переписи слонов, треть африканских слонов убили за последнее десятилетие, 60% слонов Танзании погибли в последние пять лет.

Ботсвана славилась своей непримиримостью к браконьерам. Инциденты нападений на животных в стране были редкими благодаря вооруженным и эффективным подразделениям по борьбе с браконьерством. Это значительно помогало избегать потерь среди слонов, по сравнению с другими регионами.

Несмотря на нехватку ограждений на границах, данные с маячков показали, что слоны отступают из Анголы, Намибии и Замбии, предпочитая остаться в границах Ботсваны, где, как считалось, было безопаснее.

Ботсвану, имевшую 130 тысяч слонов, называли их последним пристанищем в Африке, поскольку браконьеры, охотящиеся за слоновой костью, продолжали истреблять стада на остальном континенте.

Первый знак, что ситуация меняется, заметили два года назад, когда ВВС летела с г-ном Чейзом у границы с Намибией, и он впервые обнаружил несколько слоновьих тушь без бивней.

Копірайт зображення ELEPHANTS WITHOUT BORDERS

Но эти последние убийства произошли глубоко на территории Ботсваны, рядом с защищенным природоохранным заповедником в Дельта Окаванго, привлекающим туристов со всего мира.

"Люди предупреждали нас о предстоящей проблеме с браконьерством, но мы думали, что готовы к этому", - сказал Чейз.

По его мнению, причина ситуации - в разоружении государственных подразделений, которые боролись с браконьерством.

"Браконьеры теперь нацелились на Ботсвану. У нас самая большая в мире популяция слонов, и это как приглашение для браконьеров, - говорит он. - Конечно, мы должны делать больше, чтобы остановить то, что мы видим в нашем исследовании".

Правительство Ботсваны должно принять немедленные меры, убежден Майк Чейз.

"Наш новый президент должен защитить наследие Ботсваны и быстро решить эту проблему. Туризм является жизненно важным для нашей экономики и рабочих мест так же, как и наша международная репутация, ведь до сих пор нас воспринимали как безопасную крепость для слонов", - добавляет исследователь.

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