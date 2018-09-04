Копірайт зображення CHRISTIE'S Image caption Картину очистили и отреставрировали от изображения слева до изображения справа

Лувр Абу-Даби отложил на неопределенный срок презентацию самой дорогой в мире картины "Спаситель мира" (Salvator Mundi), которую считают работой Леонардо да Винчи.

Музей не объяснил причин задержки.

Портрет Иисуса Христа приобрели в ноябре прошлого года в Нью-Йорке за рекордные 450 млн долларов после ожесточенных торгов.

Позже выяснилось, что таинственным покупателем произведения искусства стал саудовский принц.

Лувр Абу-Даби открылся в прошлом году, а картину должны были презентовать 18 сентября 2018 года.

Связанное с властью ОАЭ издание The National, цитируя Департамент культуры и туризма Абу-Даби, сообщает, что новую дату презентации не объявили.

Газета считает, что музей хочет отложить презентацию картины до своего дня рождения - 11 ноября.

После оживленных торгов за картину на аукционе в прошлом году сразу началось обсуждение, кто именно сделал финальное предложение.

Сначала американские СМИ сообщали, что неизвестным покупателем был саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лувр Абу-Даби

Однако документы, которые позже попали в распоряжение информационного агентства Reuters и других, показали, что покупку от имени Департамента культуры и туризма Абу-Даби совершил саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Фархан, родственник наследного принца.

Леонардо да Винчи умер в 1519 году, и существует менее 20 его картин.

Принадлежность портрета кисти художника подвергалась сомнению. Существуют предположения, что его написал один из учеников да Винчи.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram