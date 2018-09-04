Лувр Абу-Даби на неопределенный срок отложил презентацию самой дорогой картины мира
Лувр Абу-Даби отложил на неопределенный срок презентацию самой дорогой в мире картины "Спаситель мира" (Salvator Mundi), которую считают работой Леонардо да Винчи.
Музей не объяснил причин задержки.
Портрет Иисуса Христа приобрели в ноябре прошлого года в Нью-Йорке за рекордные 450 млн долларов после ожесточенных торгов.
Позже выяснилось, что таинственным покупателем произведения искусства стал саудовский принц.
Лувр Абу-Даби открылся в прошлом году, а картину должны были презентовать 18 сентября 2018 года.
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Связанное с властью ОАЭ издание The National, цитируя Департамент культуры и туризма Абу-Даби, сообщает, что новую дату презентации не объявили.
Газета считает, что музей хочет отложить презентацию картины до своего дня рождения - 11 ноября.
После оживленных торгов за картину на аукционе в прошлом году сразу началось обсуждение, кто именно сделал финальное предложение.
Сначала американские СМИ сообщали, что неизвестным покупателем был саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман.
Однако документы, которые позже попали в распоряжение информационного агентства Reuters и других, показали, что покупку от имени Департамента культуры и туризма Абу-Даби совершил саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Фархан, родственник наследного принца.
Леонардо да Винчи умер в 1519 году, и существует менее 20 его картин.
Принадлежность портрета кисти художника подвергалась сомнению. Существуют предположения, что его написал один из учеников да Винчи.