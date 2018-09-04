Протесты в Хемнице: тысячи людей пришли на концерт против расизма

  • 4 сентября 2018
Концерт стал ответом на массовые акции протеста ультраправых Копірайт зображення REUTERS
Image caption Концерт стал ответом на массовые акции протеста ультраправых

Около 65 тыс. человек пришли на концерт против расизма в городе Хемниц на востоке Германии.

В конце августа в городе прошли демонстрации ультраправых экстремистов и их противников после убийства немца, в котором подозревают двух мигрантов.

В бесплатном концерте приняли участие известные немецкие группы Die Toten Hosen, Kraftklub и Feine Sahne Fischfilet.

Панк-группы и хип-хоп исполнители выступали под лозунгом "Нас больше", в ответ на лозунг ультраправых "Мы - люди". Многие посетители скандировали: "Нацисты прочь".

Организаторам пришлось изменить место проведения для того, чтобы вместить всех, кто хотел попасть на мероприятие.

Концерт начался с минуты молчания, чтобы почтить память гражданина Германии, ставшего жертвой убийства.

После этого певец из группы Kraftklub обратился к толпе. "Мы не наивны. Мы не питаем иллюзий относительно того, что можно устроить концерт и этим спасешь мир, - сказал исполнитель. - Но иногда важно показать, что ты не один".

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Image caption Многие люди пришли на концерт с антинацистскими лозунгами

Не обошлось и без оппонентов. Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера раскритиковали некоторые консерваторы за то, что он поделился ссылкой на это мероприятие на своей странице в Facebook.

Их возмущение связано с тем, что одна из групп с ультралевыми взглядами, которые принимали участие в концерте, ранее выступала за насилие.

Ответ на протесты

Концерт стал ответом на массовые акции протеста ультраправых, прокатившиеся по городу после убийства гражданина Германии.

В ночь на 26 августа в Хемнице 35-летний немец погиб во время драки, в которой принимали участие до десяти человек разных национальностей. Два человека получили ранения.

В течение недели после убийства в городе продолжались массовые акции протеста: на митинги выходили и те, кто выступает против миграционной политики властей, и противники ксенофобии.

Демонстрации иногда перерастали в столкновения с полицией и массовые беспорядки.

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