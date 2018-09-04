Протесты в Хемнице: тысячи людей пришли на концерт против расизма

Копірайт зображення REUTERS Image caption Концерт стал ответом на массовые акции протеста ультраправых

Около 65 тыс. человек пришли на концерт против расизма в городе Хемниц на востоке Германии.

В конце августа в городе прошли демонстрации ультраправых экстремистов и их противников после убийства немца, в котором подозревают двух мигрантов.

В бесплатном концерте приняли участие известные немецкие группы Die Toten Hosen, Kraftklub и Feine Sahne Fischfilet.

Панк-группы и хип-хоп исполнители выступали под лозунгом "Нас больше", в ответ на лозунг ультраправых "Мы - люди". Многие посетители скандировали: "Нацисты прочь".

Организаторам пришлось изменить место проведения для того, чтобы вместить всех, кто хотел попасть на мероприятие.

Концерт начался с минуты молчания, чтобы почтить память гражданина Германии, ставшего жертвой убийства.

После этого певец из группы Kraftklub обратился к толпе. "Мы не наивны. Мы не питаем иллюзий относительно того, что можно устроить концерт и этим спасешь мир, - сказал исполнитель. - Но иногда важно показать, что ты не один".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Многие люди пришли на концерт с антинацистскими лозунгами

Не обошлось и без оппонентов. Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера раскритиковали некоторые консерваторы за то, что он поделился ссылкой на это мероприятие на своей странице в Facebook.

Их возмущение связано с тем, что одна из групп с ультралевыми взглядами, которые принимали участие в концерте, ранее выступала за насилие.

Ответ на протесты

Концерт стал ответом на массовые акции протеста ультраправых, прокатившиеся по городу после убийства гражданина Германии.

В ночь на 26 августа в Хемнице 35-летний немец погиб во время драки, в которой принимали участие до десяти человек разных национальностей. Два человека получили ранения.

В течение недели после убийства в городе продолжались массовые акции протеста: на митинги выходили и те, кто выступает против миграционной политики властей, и противники ксенофобии.

Демонстрации иногда перерастали в столкновения с полицией и массовые беспорядки.

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