Украинская теннисистка Цуренко вышла в четвертьфинал US Open
Украинка Леся Цуренко прошла в четвертьфинал престижного турнира серии Большого шлема US Open.
В США 29-летняя украинка победила чешскую теннисистку Маркету Вондроушову со счетом 6:7, 7:5, 6:2.
19-летняя чешская теннисистка - самая молодая в основной сетке нынешнего US Open.
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Вондроушова занимает 103 место в мировом рейтинге.
Цуренко впервые в своей карьере прошла в четвертьфинал турнира.
Далее она встретится с 20-летней Наоми Осака из Японии.
Осака занимает 19 место в мировом рейтинге теннисисток, а Цуренко - 36.