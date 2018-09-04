Украинская теннисистка Цуренко вышла в четвертьфинал US Open

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Украинка Леся Цуренко прошла в четвертьфинал престижного турнира серии Большого шлема US Open.

В США 29-летняя украинка победила чешскую теннисистку Маркету Вондроушову со счетом 6:7, 7:5, 6:2.

19-летняя чешская теннисистка - самая молодая в основной сетке нынешнего US Open.

Вондроушова занимает 103 место в мировом рейтинге.

Цуренко впервые в своей карьере прошла в четвертьфинал турнира.

Далее она встретится с 20-летней Наоми Осака из Японии.

Осака занимает 19 место в мировом рейтинге теннисисток, а Цуренко - 36.

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