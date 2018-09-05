В США массово жгут кроссовки Nike. Почему?

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Американский футболист Колин Каперник, отказавшийся стоять при исполнении национального гимна США, стал лицом новой рекламной кампании Nike. Недовольные американцы в знак протеста жгут кроссовки и рвут одежду спортивного бренда.

Колин Каперник привлек к себе внимание прессы два года назад. В августе 2016 года перед одним из матчей он демонстративно остался сидеть на скамейке запасных во время исполнения гимна США, в сентябре того же года во время гимна Каперник встал на одно колено.

Таким образом он выражал протест против расовой дискриминации в США и чрезмерно жестокого, по его мнению, обращения полиции с афроамериканцами.

"Я не собираюсь делать вид, будто горжусь флагом страны, в которой ущемляют чернокожих и других цветных. Это важнее, чем футбол", - так прокомментировал свой поступок сам Каперник.

Многие американские футболисты последовали его примеру и поддержали Каперника. "Лучше встать на колено, чем поднять руки вверх и быть застреленным", - заявил другой популярный американский футболист Маршол Линч.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал поведение футболистов. Он посоветовал Капернику поискать другую страну, а НФЛ - уволить всех футболистов, кто отказывается вставать при исполнении гимна страны.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Каперник в 2016 году дал старт кампании, которая расколола страну

Nike выбрала Каперника лицом кампании, посвященной 30-летию слогана Just Do It. В корпорации подчеркнули, что Каперник - один из самых выдающихся спортсменов своего поколения. В официальном постере с футболистом добавлен еще один слоган: "Верь во что-то. Даже если ради этого придется пожертвовать всем".

Решение Nike вызвало критику патриотически настроенных американцев. В Twitter начал набирать популярность хэштег #BoycottNike, под которыми пользователи стали выкладывать фото и видео того, как они сжигают кроссовки Nike.

Skip Twitter post by @sclancy79 First the @NFL forces me to choose between my favorite sport and my country. I chose country. Then @Nike forces me to choose between my favorite shoes and my country. Since when did the American Flag and the National Anthem become offensive? pic.twitter.com/4CVQdTHUH4 — Sean Clancy (@sclancy79) 3 сентября 2018 г.

Многие пользователи рвут одежду спортивного бренда.

Команда, за которую играл Каперник, "Сан-Франциско Форти Найнерс", официально не осуждала решение футболиста бойкотировать гимн США.

При этом в 2017 году контракт с Каперником продлен не был. Сейчас игрок судится с НФЛ. Он подозревает клубы в сговоре с целью не дать ему возможности продолжить карьеру.

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