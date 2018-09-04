Полгода до выборов: Тимошенко лидирует в рейтингах. Кто дальше?

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Фонд "Демократические инициативы" и Центр Разумкова обнародовали новые рейтинги возможных кандидатов в президенты, а также политических партий.

Среди тех, кто планирует пойти на президентские выборы весной 2019 года, голоса распределились так:

Юлия Тимошенко - 13,9% Анатолий Гриценко - 6% Петр Порошенко - 5,8% Вадим Рабинович - 5,3% Владимир Зеленский - 5,1% Юрий Бойко - 4,8% Олег Ляшко - 4,5% Святослав Вакарчук - 4,6% Владимир Гройсман - 2,2% Андрей Садовый - 2%

Еще 16,8% из тех, кто пойдет на выборы, пока не определились, за кого будут голосовать.

Опрос проводился с 16 по 22 августа 2018 года на территории Украины, за исключением аннексированного Россией Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей, которые не контролирует правительство.

Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%.

Директор Центра Разумкова Андрей Быченко отметил, что, учитывая погрешность, почти невозможно определить кандидата, который имеет сейчас наибольшие шансы на второе место.

По его словам, у нового кандидата также еще есть "шанс выйти во второй тур".

Выборы в Верховную Раду

По результатам опроса тех, кто собирается идти на парламентские выборы в октябре 2019 года, симпатии распределились следующим образом:

"Батькивщина" - 13,9% "Гражданская позиция" - 6,6% "За жизнь" - 6,1% "БПП - Солидарность" - 5,7% "Оппозиционный блок" - 5,5% "Слуга народа" - 5,2% "Радикальная партия" - 4,7% "Самопомощь" - 3% "Свобода" - 2,1%.

17,3% респондентов еще не знают, за кого голосовать.

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Директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина отметила, что на этих выборах роль лидера партии важнее для избирателей, чем на предыдущих.

Регионы и возраст избирателей

Юлия Тимошенко получила большую, чем у других политиков поддержку во всех регионах Украины, кроме Донбасса, где лидером является Вадим Рабинович.

Наибольшее количество голосов она получила среди респондентов из Центральной и Западной Украины. Анатолия Гриценко больше всего поддерживают именно на Западе, на втором месте - Центральная Украина

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Молодежь (18-29 лет) больше поддерживает Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука - 9,5% и 9,1% соответственно. На третьем месте по количеству сторонников среди молодежи - Юлия Тимошенко.

Также у Тимошенко больше чем у других кандидатов голосов среди представителей других возрастных групп избирателей. Максимальный показатель поддержки Юлии Тимошенко у людей старше 60 лет - 20,2%.

Наибольшей поддержкой среди молодежи, по словам Бекешкиной, пользуется партия "Слуга народа".

30,1% респондентов считают, что после выборов президента ситуация в стране не изменится, а 29,4% считают, что она изменится к лучшему.

Предыдущие исследования

Предыдущий опрос социологические компании проводили в мае 2018 года.

Тогда среди всех опрошенных лидером президентских симпатий также была Юлия Тимошенко, за которую готовы были проголосовать 13,3% граждан.

Далее идут Анатолий Гриценко - 9,4% (выше его рейтинг является в Западном и Центральном регионах), Юрий Бойко - 8,4% (чей рейтинг обеспечивают почти исключительно Восток, Юг и Донбасс) и Петр Порошенко - 7,6% (его рейтинг несколько выше на Западе и несколько ниже на Востоке), Олег Ляшко - 7,4% (его позиции немного крепче в Центре и на Юге), Святослав Вакарчук - 5,6%, Вадим Рабинович - 5,5% и Владимир Зеленский - 5%.

Среди политических партий больше всего голосов тех, кто пойдет на выборы, получили бы партия "Батькивщина" - 12,6%, "Гражданская позиция" - 10,7% и "Оппозиционный блок" - 8,5%.

Далее идут партия "За Життя" - 8,1%, Радикальная Партия Олега Ляшко - 7,9%, Блок Петра Порошенко "Солідарність" - 7,8%, "Самопомощь" - 5,1%, "Слуга народа" - 5% .

Так же много было тех, кто планировал идти на выборы, но не определился с кандидатом и партией.

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