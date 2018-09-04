"Дело врачей" в СССР: воспоминания очевидцев

70 лет назад умер от инфаркта Андрей Жданов, на тот момент второй человек после Сталина. Через четыре с половиной года смерть Жданова аукнулась "делом врачей".

В 1953 году, незадолго до смерти Сталина, несколько десятков врачей - большинство из них были евреями - обвинили в заговоре против высокопоставленных лиц ЦК КПСС и убийстве видных членов партии.

В числе арестованных был Яков Рапопорт, отец Натальи Рапопорт.

Сейчас ей 80 лет, она почетный профессор химических наук и занимается исследованием новых способов лечения рака в университете штаты Юта (США).

Наталья Рапопорт вспоминает, что ей пришлось пережить во время ареста.

"Вдруг раздался очень громкий и настойчивый звонок в дверь. Я открыла. За дверью стояла большая черная группа мужчин. Они оттолкнули меня к стене и влились в квартиру. Я приняла их за грабителей", - рассказывает Наталья Рапопорт. Ей было 14 лет.

Ее отца, ведущего патологоанатома Москвы, военно-полевого врача во Второй мировой и доктора медицинских наук Якова Рапопорта арестовали и держали в заключении на Лубянке, а затем в Лефортово в течение двух месяцев. Через месяц после смерти Сталина "дело врачей" закрыли, после чего освободили и Якова Рапопорта.

"Эти события были, может быть, главными в моей жизни. Они открыли мне глаза на мир, на страну, в которой я жила, на друзей и недругов, на подлость и героизм, на настоящую дружбу и настоящих людей. Я стала взрослой. Такая, как я сейчас - я родом из того моего детства и "дела врачей", - говорит Наталья Рапопорт.

Художник Денис Королев, продюсер Джесси Кейнер.

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