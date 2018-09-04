Вслед за ЕС: Украина может отменить перевод часов

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Если Европейский Союз откажется от сезонного перевода часов, Украина также может это сделать, сообщили BBC News Украина в правительстве.

Недавно стало известно, что Еврокомиссия предложила отменить перевод часов на летнее и зимнее время.

Для того, чтобы это предложение стало законом, Европарламент и 28 стран-членов блока также должны утвердить документ.

Если в Европейском Союзе проголосуют за отмену зимнего времени, то в украинском правительстве также рассмотрят вероятность таких изменений.

В Министерстве экономического развития в ответ на запрос BBC News Украина сообщили, что страна взяла курс на евроинтеграцию, а значит должна имплементировать европейское законодательство.

Действующий в Украине порядок исчисления времени является оптимальным и согласованным с международной практикой.

"Учитывая изложенное, в случае принятия ЕС решения об отмене перехода на летнее время, Минэкономразвития обратится в Кабинет министров Украины о возможности внесения соответствующих изменений в порядок", - говорится в заявлении ведомства.

Там добавили, что экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее время и информация об уменьшении потребления электроэнергии при переводе часов в Минэкономразвития отсутствуют.

В Украине этот переход на зимнее и летнее время был осуществлен в 1981 году вместе с остальными республиками СССР.

С тех пор периодически возникали дискуссии о целесообразности перевода часов. А в октябре 2011 года Верховная Рада утвердила переход на постоянное летнее время.

Однако после критики со стороны экспертов и граждан через несколько месяцев решение отменили.

Намерения ЕС

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Сейчас в Евросоюзе стрелки часов передвигают на один час дважды в год: весной и осенью, как и в Украине.

Подробности предложенных изменений Еврокомиссия пока не огласила. Согласно одному из вариантов, каждая страна-член ЕС должна самостоятельно решить, оставаться ей на зимнем или летнем времени.

Впрочем, комиссия предупреждает, что изменения должны быть скоординированы между странами ЕС, в противном случае можно ожидать нанесения ущерба экономике.

Опрос показал, что 80% из 4,6 миллиона респондентов призвали отменить переход на зимнее и летнее время, сообщает немецкий телеканал ZDF.

Учитывая длительную процедуру принятия решений в ЕС, изменения вряд ли произойдут в этом году.

Почему европейцам не нравится переход на зимнее время?

Комиссия цитирует результаты исследований, которые свидетельствуют о негативном влиянии перевода часов на здоровье.

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Комиссия цитирует результаты исследователей, свидетельствующие о негативном влиянии перевода часов на здоровье.

Отменить переход на зимнее и летнее время по всему Евросоюзу призвала Финляндия, после того как петиция с таким призывом набрала в стране более 70 тысяч подписей.

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов был проведен 1980 году.

Впрочем, по мнению Еврокомиссии, экономия электроэнергии в результате перевода часов не доказана.

Как устанавливают время в мире?

Стрелки на летнее и зимнее время переводят в странах Европы, в большинстве штатов США, на территории Канады, в некоторых странах Южной Америки и Африки, в Новой Зеландии и частично в Австралии.

Некоторые страны отказались от перевода часов, но затем снова вернулись к этой практике, как например США и Германия.

В Азии и Африке часы обычно не переводят. Япония отказалась от перевода часов в 1950-е годы.

В России в 2011 году решили навсегда сохранить действие летнего времени. Это вызвало недовольство россиян, поскольку зимой световой день сместился на вечерние часы. Поэтому в 2014 году страна перешла на постоянное зимнее время. Это опять не удовлетворило всех, и в 2016-м нескольким регионам позволили перевести стрелки вперед.

Сторонники перевода часов считают, что это экономит электроэнергию и уменьшает количество аварий на дорогах.

Их оппоненты - что выгода от перевода стрелок часов - сомнительна, к тому же детям приходится идти в школу еще в темноте, что может быть опасным.

По их мнению, сезонный перевод часов также плохо влияет на здоровье.

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