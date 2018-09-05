Российские самолеты обстреляли сирийский Идлиб, погибли мирные жители

Копірайт зображення AFP Image caption В результате авиаудара пострадали города, которые удерживают повстанцы

По сообщениям гуманитарных организаций, российские и сирийские самолеты совершили обстрел позиций повстанцев в сирийской провинции Идлиб.

В результате авиаударов погибли 13 мирных жителей, сообщает сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Совет безопасности ООН проведет встречу по ситуации в Идлибе в пятницу, сообщила посол США в ООН Никки Хейли.

Ранее президент США Дональд Трамп в Twitter предостерег Россию, Сирию и Иран от "безрассудной атаки" на Идлиб, заявив, что это станет "огромной гуманитарной ошибкой" и угрозой для жизней сотен тысяч людей.

Представитель президента России Дмитрий Песков, который ранее называл Идлиб "рассадником терроризма", пренебрег предупреждением и заявил, что сирийские вооруженные силы собираются "разобраться с этой проблемой".

ООН предостерегала, что в случае масштабной атаки ситуация может обернуться гуманитарной катастрофой.

Как сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, российские самолеты осуществили около 30 авиаударов по почти 16 районам, удерживаемым повстанцами, на западе провинции Идлиб, в горах провинции Латакия и на равнине Сахль аль-Габ.

По сообщению организации, российские авиаудары стали первыми за 22 дня. Атака произошла после того, как трое правительственных военных погибли от обстрела повстанцами в провинции Латакия.

Чем важен Идлиб?

Копірайт зображення AFP Image caption Сотни тысяч людей в Идлибе и без того живут в сложных условиях

Сирийская армия и их союзники готовятся к масштабной атаке на Идлиб.

Эта провинция остается последним форпостом повстанцев. В частности Хайат Тахрир аш-Шам, которую ООН называет террористической организацией, имеет там более 10 тысяч людей.

Ситуация в Идлибе должна стать главной темой для обсуждения на встрече президентов России, Ирана и Турции в Иране в пятницу, сообщили в Кремле.

ООН призывает прекратить атаки в Идлибе, от которых могут пострадать мирные жители.

По данным организации, в провинции проживает около 2,9 миллиона человек, миллион из которых - дети. Более половины этих мирных жителей - беженцы из других регионов Сирии.

В ООН призывают к проведению дальнейших переговоров или организации гуманитарных коридоров, чтобы гражданские смогли выйти на безопасные территории.

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