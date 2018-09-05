Украденные туфли из "Волшебника страны Оз" нашли через 13 лет

Копірайт зображення Getty Images Image caption Для съемок были сделаны четыре пары башмачков

В США нашлись красные башмачки, в которых Джуди Гарленд сыграла в фильме "Волшебник из страны Оз". Они были украдены 13 лет назад.

Кинореликвию похитили в 2005 году из музея в Миннесоте - кто-то проник в помещение ночью через окно.

Помимо этой пары туфель есть еще три другие, использовавшиеся в фильме.

Ранее за имя похитителя и информацию о нахождении туфель была предложена награда в 1 млн долларов.

Однако срок, когда можно получить вознаграждение, истек в десятую годовщину кражи.

Пока не ясно, стало ли обнаружение туфель результатом получения информации.

На пресс-конференции во вторник не сообщили, где и как были найдены башмачки.

Сотрудник ФБР Джоан Санборн отметила, что расследование продолжается. "Мы собрали много информации по этому делу. Нам кажется, что этим не ограничится", - сказала она.

Часто эти туфли называют самым ценным реквизитом в истории кинематографа.

Туфли были застрахованы на 1 млн долларов, но эксперты говорят, что на сегодняшний день их реальная стоимость может быть в два раза больше.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Джуди Гарленд исполнила роль Дороти Гейл

Как их украли?

Музей Джуди Гарленд в городе Гранд-Рапидс, где родилась актриса, получил туфли во временное пользование от коллекционера по имени Майкл Шоу.

Кража была проведена заурядно - похититель выбил стекло стенда и выхватил оттуда реликвию.

После себя нарушитель закона не оставил никаких следов, а камеры наблюдения в тот день не работали.

"Мне показалось, будто меня ударили в живот, когда мне позвонили с известием, - рассказал Шоу Newsweek в 2015 году. Мои колени подогнулись, и я свалился на пол. Я заботился об этих туфлях 35 лет!".

Один из основателей музея Джон Майнер также сказал в интервью, что он был ошарашен. "Я рыдал. Я не мог поверить, что это случилось с нами, потому что это самое дурацкое, что может случиться".

В музее стенд, называющийся "Красные туфельки Дороти" оставался пустым.

В 2015 году был снят документальный фильм "Кто похитил красные туфельки?"

История красных башмачков

Туфли покрыты 2300 блестками, сообщает Hollywood Reporter

В книге "Удивительный волшебник из страны ОЗ" Лаймена Френка Баума, вышедшей в 1900 году, у Дороти серебряные башмачки. Но кинокомпания MGM Studios решила использовать красные туфли, чтобы показать преимущества недавно появившегося цветного кино.

В 20165 году национальный музей американской истории в Вашингтоне собрал более 300 тыс. долларов для реставрации другой пары туфель.

В 2012 году группа любителей кино, как сообщается, при содействии Леонардо Ди Каприо, приобрела другу пару туфель. Она будет выставлена в выставочной экспозиции в академии музея фильмов в Лос-Анджелесе после открытия в 2019 году.

Четвертая пара находится в частной коллекции. Ее купили у школьного учителя в штате Теннесси, который выиграл их на конкурсе в 1940 году.

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