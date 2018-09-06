"Ужасно и унизительно" - Совет Европы о тюрьмах Украины

Копірайт зображення UNIAN Image caption Камера в Лукьяновском СИЗО в Киеве

Комитет Совета Европы призывает украинские власти безотлагательно принять меры, чтобы изменить ужасную ситуацию в тюрьмах.

Об этом говорится в нынешнем отчете Европейского комитета по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Документ подготовили по итогам визита миссии комитета, который состоялся в декабре 2017 года.

Там отмечают, что большинство посещенных учреждений лишения свободы поразили "плохими, а порой даже ужасными условиями". Особенно в Киеве и Львове.

"Ситуация в киевском СИЗО ухудшилась после предыдущего визита в 2016 году. Ведь сейчас оно переполнено, а условия здесь можно расценивать как бесчеловечные и унизительные", - говорится в отчете.

Почти во всех посещенных тюрьмах до сих пор существует насилие между заключенными, добавляют в комитете.

По мнению миссии, это может быть результатом очень малого количества работников тюрем. Поэтому в комитете призывают увеличить численность персонала, обеспечить качественную подготовку, улучшить условия труда и увеличить зарплаты, чтобы снизить уровень коррупции.

Также в комитете раскритиковали уровень медицинских услуг в таких учреждениях. Миссия пожаловалась на проблемы с конфиденциальностью, плохие и иногда "негигиеничные" условия лечения.

Однако в комитете отметили и некоторые улучшения. В частности, согласно отчету, стало меньше жестокого обращения в отношении задержанных со стороны правоохранителей, хотя жалобы на такое до сих пор поступают.

В психиатрических и социальных учреждениях делегация не обнаружила "правдоподобных свидетельств жестокого обращения", но были жалобы "на словесные унижения".

Также в комитете призвали власти усовершенствовать в целом систему опеки в учреждениях психиатрической и соцпомощи.

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