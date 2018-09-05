"Веганство на месяц": улучшит ли это ваше здоровье?

Image caption Джайлс Ео попытался побыть веганом месяц

В последние годы интерес к веганству значительно возрос в основном из соображений здоровья и заботы о животных и окружающей среде.

Веганы - для тех, кто не знает - не едят мясо, рыбу, продукты животного и молочного происхождения, а также желатин.

В Великобритании за последние четыре года количество веганов увеличилось в четыре раза.

Итак, насколько трудно перейти на растительное питание и каковы его преимущества для здоровья?

Ведущий программы "Trust Me I'm A Doctor" (ВВС Two) Джайлс Ео решил попробовать в течение месяца питаться только веганской пищей и посмотреть, что из этого выйдет.

Ео быстро понял, что одной из проблем веганской диеты является то, что многие продукты, которые, казалось бы, не имеют ничего общего с животными, на самом деле животного происхождения.

Яйца, сыр и мясо - здесь все понятно, но выяснилось, что следует забыть и о макаронах, куда добавляются яйца, майонезе (аналогично) и вине (при производстве некоторых алкогольных напитков используют рыбьи кости или животные протеины).

Кроме того, что веганы обеспокоены тем, чтобы не употребить в пищу продукты животного происхождения, они также должны убедиться, что их организм получает все необходимые питательные вещества.

У веганов может быть дефицит витамина D, необходимого для здоровья костей и зубов.

Поэтому им следует на употреблять продукты, обогащенные этим витамином: некоторые виды соевого молока, рисовое молоко, органический апельсиновый сок и злаки на завтрак.

Можно также принимать витамин D дополнительно в виде пищевой добавки.

Дефицит йода - еще одна распространенная проблема, особенно среди женщин.

Коровье молоко является одним из главных источников йода, а его альтернатива, например миндальное молоко, содержит гораздо меньшее количество этого микроэлемента. Йод можно получать из водорослей, но придется также отдельно принимать пищевые добавки.

Беспокойство вызывает и достаточное поступление в организм витамина B12. В семенах, орехах или овощах он не содержится, поэтому веганам и вегетарианцам следует запастись хлопьями для завтрака, обогащенными витаминами, или питательными дрожжами.

Действительно ли веганство полезно для здоровья?

Копірайт зображення Getty Creative Stock / iStock Image caption Главное - найти правильные рецепты и не пытаться готовить то, что обычно едят с мясом, говорит Ео

Станете ли вы здоровее, если будете употреблять только растительную пищу.

Недавний анализ, объединивший результаты 10 предыдущих исследований состояния здоровья вегетарианцев и веганов в сравнении с теми, кто ел мясо, свидетельствует, что да.

Исследователи выяснили, что вегетарианство и веганство ассоциируют со значительно более низким риском развития сердечных заболеваний и рака, хотя на общем уровне смертности это не отразилось.

Иначе говоря, вегетарианство и веганство связывают с более крепким здоровьем, но необязательно с более высокой продолжительностью жизни.

Я говорю "связывают", потому что не было рандомизированных контролируемых исследований, когда берут большую группу людей и в случайном порядке говорят им быть веганом или есть мясо, а затем наблюдают, что произойдет. Такие исследования очень трудно проводить.

Вместе с тем ученые сравнивают людей, которые являются веганами, с теми, кто ест мясо, и смотрят на различия.

Поскольку веганы, скорее всего, больше заботятся о своем здоровье, чем население в целом, существует вероятность того, что различия в состоянии здоровья между ними и мясоедами связаны не только с питанием.

Итак, чем закончился эксперимент Ео? За месяц веганства он похудел на 4 килограмма и стал туже затягивать пояс. В дополнение к тонкой талии уровень холестерина в его организме упал на 12%.

Останется ли он веганом? "Я был приятно удивлен, - рассказал Ео. - И хотя не планирую полностью становиться веганом, сейчас я хочу попробовать придерживаться такой диеты по крайней мере несколько дней в месяц".

"Должен признаться, я с предостережением относился к веганству, но в конце концов мне даже понравилось. Главное - не пытаться готовить веганские версии блюд, которые обычно едят с мясом, а выбирать рецепты, которые задумывались как веганские изначально", - рассказал Ео.

"Больше всего мне не хватало яиц - я думал, что намного больше буду скучать по мясу", - признался Ео.

Больше подробностей о веганстве и эксперименте доктора Ео можно найти на странице программы "Trust Me I'm A Doctor".

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