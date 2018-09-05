"Веганство на месяц": улучшит ли это ваше здоровье?
В последние годы интерес к веганству значительно возрос в основном из соображений здоровья и заботы о животных и окружающей среде.
Веганы - для тех, кто не знает - не едят мясо, рыбу, продукты животного и молочного происхождения, а также желатин.
В Великобритании за последние четыре года количество веганов увеличилось в четыре раза.
Итак, насколько трудно перейти на растительное питание и каковы его преимущества для здоровья?
Ведущий программы "Trust Me I'm A Doctor" (ВВС Two) Джайлс Ео решил попробовать в течение месяца питаться только веганской пищей и посмотреть, что из этого выйдет.
Ео быстро понял, что одной из проблем веганской диеты является то, что многие продукты, которые, казалось бы, не имеют ничего общего с животными, на самом деле животного происхождения.
Яйца, сыр и мясо - здесь все понятно, но выяснилось, что следует забыть и о макаронах, куда добавляются яйца, майонезе (аналогично) и вине (при производстве некоторых алкогольных напитков используют рыбьи кости или животные протеины).
Кроме того, что веганы обеспокоены тем, чтобы не употребить в пищу продукты животного происхождения, они также должны убедиться, что их организм получает все необходимые питательные вещества.
У веганов может быть дефицит витамина D, необходимого для здоровья костей и зубов.
Поэтому им следует на употреблять продукты, обогащенные этим витамином: некоторые виды соевого молока, рисовое молоко, органический апельсиновый сок и злаки на завтрак.
Можно также принимать витамин D дополнительно в виде пищевой добавки.
Дефицит йода - еще одна распространенная проблема, особенно среди женщин.
Коровье молоко является одним из главных источников йода, а его альтернатива, например миндальное молоко, содержит гораздо меньшее количество этого микроэлемента. Йод можно получать из водорослей, но придется также отдельно принимать пищевые добавки.
Беспокойство вызывает и достаточное поступление в организм витамина B12. В семенах, орехах или овощах он не содержится, поэтому веганам и вегетарианцам следует запастись хлопьями для завтрака, обогащенными витаминами, или питательными дрожжами.
Действительно ли веганство полезно для здоровья?
Станете ли вы здоровее, если будете употреблять только растительную пищу.
Недавний анализ, объединивший результаты 10 предыдущих исследований состояния здоровья вегетарианцев и веганов в сравнении с теми, кто ел мясо, свидетельствует, что да.
Исследователи выяснили, что вегетарианство и веганство ассоциируют со значительно более низким риском развития сердечных заболеваний и рака, хотя на общем уровне смертности это не отразилось.
Иначе говоря, вегетарианство и веганство связывают с более крепким здоровьем, но необязательно с более высокой продолжительностью жизни.
Я говорю "связывают", потому что не было рандомизированных контролируемых исследований, когда берут большую группу людей и в случайном порядке говорят им быть веганом или есть мясо, а затем наблюдают, что произойдет. Такие исследования очень трудно проводить.
Вместе с тем ученые сравнивают людей, которые являются веганами, с теми, кто ест мясо, и смотрят на различия.
Поскольку веганы, скорее всего, больше заботятся о своем здоровье, чем население в целом, существует вероятность того, что различия в состоянии здоровья между ними и мясоедами связаны не только с питанием.
Итак, чем закончился эксперимент Ео? За месяц веганства он похудел на 4 килограмма и стал туже затягивать пояс. В дополнение к тонкой талии уровень холестерина в его организме упал на 12%.
Останется ли он веганом? "Я был приятно удивлен, - рассказал Ео. - И хотя не планирую полностью становиться веганом, сейчас я хочу попробовать придерживаться такой диеты по крайней мере несколько дней в месяц".
"Должен признаться, я с предостережением относился к веганству, но в конце концов мне даже понравилось. Главное - не пытаться готовить веганские версии блюд, которые обычно едят с мясом, а выбирать рецепты, которые задумывались как веганские изначально", - рассказал Ео.
"Больше всего мне не хватало яиц - я думал, что намного больше буду скучать по мясу", - признался Ео.
Больше подробностей о веганстве и эксперименте доктора Ео можно найти на странице программы "Trust Me I'm A Doctor".