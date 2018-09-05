Скотленд-Ярд назвал имена двух подозреваемых в отравлении Скрипалей

Копірайт зображення EPA Image caption Полиция опубликовала фотографии Руслана Боширова (слева) и Александра Петрова

Британская полиция назвала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери в марте этого года.

"Есть достаточно оснований для того, чтобы предъявить обвинения российским гражданам Александру Петрову и Руслану Боширову, в том числе в сговоре с целью убийства в Солсбери с помощью отравляющего газа", - говорится в заявлении полиции.

Скотленд-Ярд отмечает, что имена обвиняемых, скорее всего, ненастоящие.

Как сообщает Королевская прокуратура Британии, был выдан европейский ордер на арест россиян, однако запроса об их экстрадиции не будет.

"Мы не будем обращаться к России с просьбой об экстрадиции этих граждан, поскольку российская конституция не позволяет экстрадировать граждан своей страны", - пояснила представитель прокуратуры Сью Хемминг.

Полиция опубликовала заявление, в котором подробно описываются действия россиян на территории Британии 2-4 марта:

2 марта: Петров и Боширов прилетают в лондонский аэропорт Гэтвик из Москвы и остановливаются в отеле City Stay Hotel.

Петров и Боширов прилетают в лондонский аэропорт Гэтвик из Москвы и остановливаются в отеле City Stay Hotel. 3 марта: утром россияне отправляются на поезде в Солсбери и возвращаются в Лондон вечером того же дня. Полиция предполагает, что они проводили предварительную разведку и что их действия в тот день никак не угрожали общественной безопасности.

утром россияне отправляются на поезде в Солсбери и возвращаются в Лондон вечером того же дня. Полиция предполагает, что они проводили предварительную разведку и что их действия в тот день никак не угрожали общественной безопасности. 4 марта: подозреваемые снова отправляются по тому же маршруту в Солсбери, где попадают на запись камер наблюдания возле дома Скрипалей. Следователи предполагают, что они отравили входную дверь дома нервно-паралитическим веществом "Новичок". Вечером они возвращаются в Лондон и сразу вылетают в Москву.

Image caption По данным следствия, россияне остановились в лондонском отеле City Stay Hotel

Ровно через два месяца, 4 мая, комната отеля, где жили россияне, была исследована специалистами по химзащите, которые обнаружили там образцы "Новичка" в количестве, не представляющем опасности для здоровья человека.

Полиция также сообщила, что образцы "Новичка" были найдены в контрафактном флаконе духов Nina Ricci, с которым контактировала Дон Стерджесс, умершая от отравления в Эймсбери в июне.

"Мы говорили с Nina Ricci и провели соответствующие расследования. Nina Ricci и наши выводы подтвердили, что это не был подлинный флакон Nina Ricci", - говорится в заявлении.

Копірайт зображення PA Image caption Полиция смогла отследить перемещение россиян по камерам видеонаблюдения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Лондон воздержаться от "публичных обвинений и информационных манипуляций".

"Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят", - отметила Захарова.

Постпред России при Организации по запрещению химоружия Александр Шульгин назвал опубликованные Лондоном сведения провокацией.

"Мы рассматриваем это в качестве провокации. Мы сразу заявили, что Россия не имеет ничего общего с тем, что произошло в Солсбери", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".

Виктория Скрипаль, сестра Юлии Скрипаль, обратила внимание на распространенность фамилий подозреваемых в России.

"Как вы думаете, Александров Петровых сколько в России и Русланов Бошировых? Фотографии я не видела. Просто услышала эти фамилии. А почему не Иванов? Получается, что каждого третьего можно взять и сказать, что это он", - сказала Виктория Скрипаль РИА Новости.

Два отравления

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены днем 4 марта в центре города Солсбери на скамейке в сквере без сознания. Эксперты установили, что они были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Вскоре после этого Тереза Мэй потребовала от Москвы предоставить объяснения по поводу произошедшего.

Отравление Скрипалей привело к серьезному обострению отношений между Британией и Россией: Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва ответила тем же. Вскоре десятки стран поддержали Британию, объявив о высылке российских дипломатов.

30 июня в городке Эймсбери неподалеку от Солсбери госпитализировали 44-летнюю Дон Стерджесс, получившую дозу нервно-паралитического вещества. Она скончалась 8 июля. Ее приятель 45-летний Чарли Роули также получил отравление, но в итоге выжил.

Накануне Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что Дон Стерджесс также погибла от "Новичка".

Ранее к выводу о том, что при отравлении в Солсбери и Эймсбери использовалось одно и то же вещество, пришли эксперты британской лаборатории в Портон-Даун.

В свою очередь посольство России в Лондоне обвинило Британию в отказе предоставить доступ к Скрипалям.

В заявлении посольства говорится, что Сергей и Юлия Скрипаль были госпитализированы полгода назад при невыясненных обстоятельствах.

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