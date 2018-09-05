Дела о сексуальных преступлениях Кевина Спейси: прокуроры приняли решение

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Актера Кевина Спейси не будут привлекать к ответственности в Калифорнии по обвинению в сексуальном насилии, которое якобы произошло в 1992 году.

В данном случае речь идет об инциденте 1992 года, когда он якобы напал на мужчину в Западном Голливуде. Однако срок давности по этому предполагаемому преступлению истек, так что обвинений в отношении Спейси предъявлено не будет.

Однако прокуратура продолжает расследование по другим пунктам.

Кроме того, полиция Лондона расследует шесть уголовных дел в отношении актера.

Американский актер Энтони Рэпп, известный по роли лейтенанта Стамеца в сериале "Звездный путь: Дискавери", рассказал о сексуальных домогательствах со стороны Кевина Спейси.

В интервью изданию BuzzFeed в ноябре прошлого года Рэпп рассказал, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, Спейси пытался склонить его к сексу.

Аналогичные обвинения были предъявлены Спейси со стороны других людей.

Сам Спейси заявил, что не помнит такого случая, но принес Рэппу свои извинения. Другие обвинения, которые были выдвинути впоследствии, он полностью опроверг.

Из-за обвинений компания Netflix заявила, что разрывает сотрудничество со Спейси и приостанавливает производство сериала "Карточный домик", в котором он сыграл главную роль. Кроме того, сцены с участием актера Кевина Спейси вырезали из уже отснятого фильма "Все деньги мира" и пересняли с другим актером.

В прошлом месяце фильм "Клуб молодых миллиардеров", в котором снялся Спейси, побил антирекорд в прокате - за первый вечер в кинотеатрах США сборы фильма составили всего 126 долларов.

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