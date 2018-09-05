Миллиарды на космос: сколько тратит Украина и другие страны мира

Копірайт зображення Getty Images Image caption Американо-украинская ракета-носитель "Антарес"

В среду правительство утвердило концепцию космической программы Украины на 2018-2022 гг.

В ближайшие пять лет на финансирование программы планируют выделить 25 млрд гривен (в долларовом эквиваленте 877 млн).

При этом бюджет Государственного космического агентства на 2018 год составляет 248 млн грн, или 8,7 млн долларов.

На что пойдут новые средства и сколько тратят на исследования космоса другие страны?

Что такое космическая программа

Украину по праву можно считать космической державой, производящей собственные ракеты-носители.

Целевая научно-техническая космическая программа Украины реализуется согласно закону Украины "О космической деятельности", разрабатывается на 5 лет и утверждается Верховной Радой по представлению правительства.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Запуск ракеты-носителя "Антарес"

Эта программа определяет направления развития космической отрасли Украины и объем государственного финансирования.

Отметим, что для реализации предыдущей программы на 2013-2017 годы планировали выделить 2 580 млн грн. То есть финансирование космоса должно вырасти в десять раз.

Новая концепция ставит целью повысить эффективность имеющегося космического потенциала страны и углубить международное сотрудничество.

Акцент в 2018-2022 годы сделают на наблюдении за Землей и телекоммуникациях.

Например, на 2019 год запланирован запуск первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь".

Разработка спутника была предусмотрена программой 2007-2011 гг. Сроки вывода спутника на орбиту неоднократно переносились.

После аннексии Крыма Россией станция приема информации и управления для спутника осталась на неподконтрольной территории.

Запуск планировался с космодрома "Байконур" в Казахстане на 2018 год.

По сообщению агентства "Интерфакс", он не состоится из-за отсутствия ракеты-носителя, которую не успевают собрать в Украине.

Взамен утраченного в 2012 году спутника для съемки поверхности Земли "Сич-2" в 2020 году планируют запустить "Сич-2-1". Предыдущая версия спутника позволяла делать снимки в инфракрасном диапазоне. По ним можно было прогнозировать зоны риска подтопления и получать данные о вырубке лесов.

Планируется разработка новых "Лыбидь-2" и "Сич-3-0", а также "экологически чистых движущих установок" для ракет.

Также в 1,5 раза хотят повысить среднюю зарплату сотрудникам предприятий Государственного космического агентства, создать дополнительно 1000 рабочих мест.

Концепция предусматривает, что предприятия космической отрасли должны производить 20% продукции гражданского назначения.

Правительство также хочет улучшить кадровую ситуацию в отрасли, увеличив конкурс в вузах на соответствующие технические специальности на 30%.

Сколько тратят другие страны

Копірайт зображення Getty Images Image caption Годовой бюджет NASA в разы превышает бюджеты космических программ других агентств

Мировым "бюджетным" рекордсменом предсказуемо является американское космическое агентство NASA, которое в 2018 году просило выделить на свое финансирование 19,5 млрд долларов, а в результате получило более 21 млрд долларов.

Список стран мира по расходам на космические исследования выглядит следующим образом:

бюджет международного Европейского космического агентства в 2018 году составил почти 6,5 млрд долларов. На 2021-2027 годы планируется выделить почти 18,5 млрд долларов

Китай не публикует свои расходы на космос, но американский телеканал CNBC оценивает их в 3 млрд долларов в год

бюджет Французского космического агентства в 2018 году составил 2,8 млрд долларов

Япония выделяет на космос в 2018 году 1,39 млрд долларов

объем финансирования российской космической программы на 2018 год составляет около 1,3 млрд долларов

бюджет Канадского космического агентства на 2018-2019 годы установлен в пределах 264,6 млн долларов (США)

Копірайт зображення Getty Images Image caption Китайская ракета-носитель Changzheng

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