В Индии легализовали однополый секс

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Верховный суд Индии своим историческим решением признал, что однополый секс больше не считается уголовным преступлением в стране.

Постановление отменяет решение другого суда от 2013 года, которое сохраняло в силе закон колониальной эпохи, известный как раздел 377.

Согласно этому закону, однополый секс подпадает под категорию "противоестественное правонарушение".

По этому закону, человеку, признанному виновным в однополых сексуальных отношениях, грозил десятилетний срок заключения.

Это один из старейших в мире законов, которые признают однополый секс уголовным правонарушением, и Индия долгое время его не отменяла.

Однако в последние годы проводилась активная кампания по декриминализации гомосексуальности в Индии.

"Криминализация половых сношений иррациональна, необоснована и явно неконституционна", - заявил председатель суда Дипак Мисра, читая приговор.

Активисты, которые находились возле суда, услышав приговор, начали выкрикивать приветствия. Некоторые даже начали плакать.

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