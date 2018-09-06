В Индии легализовали однополый секс
Верховный суд Индии своим историческим решением признал, что однополый секс больше не считается уголовным преступлением в стране.
Постановление отменяет решение другого суда от 2013 года, которое сохраняло в силе закон колониальной эпохи, известный как раздел 377.
Согласно этому закону, однополый секс подпадает под категорию "противоестественное правонарушение".
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По этому закону, человеку, признанному виновным в однополых сексуальных отношениях, грозил десятилетний срок заключения.
Это один из старейших в мире законов, которые признают однополый секс уголовным правонарушением, и Индия долгое время его не отменяла.
Однако в последние годы проводилась активная кампания по декриминализации гомосексуальности в Индии.
"Криминализация половых сношений иррациональна, необоснована и явно неконституционна", - заявил председатель суда Дипак Мисра, читая приговор.
Активисты, которые находились возле суда, услышав приговор, начали выкрикивать приветствия. Некоторые даже начали плакать.