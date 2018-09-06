В Киеве разбился вертолет: есть пострадавшие
В четверг на Трухановом острове в Киеве упал вертолет, сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве.
Согласно сообщению в Facebook, информация о падении вертолета поступила в полицию утром в 7:22.
В результате аварии два человека получили повреждения, их госпитализировали и оказывают им необходимую помощь.
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Предварительно известно, что вертолет - гражданский и принадлежит частной фирме.
Сейчас на месте падения вертолета работают правоохранители, которые устанавливают обстоятельства происшествия и общаются со свидетелями.
По факту падения прокуратура Киева открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины, сообщает информационное агентство УНИАН.
Главное управление ГСЧС в Киеве сообщает, что оба пострадавших были пилотами.
Одному человеку удалось самостоятельно выбраться из вертолета, а второй был заблокирован в кабине пилота. Его спасатели вытащили с помощью пневмоинструментов.