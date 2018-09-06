На сайте Белого дома заблокировали петицию о Сенцове для украинцев
Пользователи из Украины не могут зайти на сайт петиций Белого дома, где размещена петиция об освобождении Олега Сенцова.
6-го августа пользователи из Украины заметили, что не могут зайти на страницу петиции с призывом освободить Олега Сенцова. При попытке зайти на страницу система выдавала сообщение "В доступе отказано".
Из других стран доступ к странице не ограничен.
На утро четверга петиция набрала уже более 95 тыс. голосов. Чтобы петицию рассмотрел Белый дом, она должна была собрать 100 тыс. подписей до 8 сентября.
Несмотря на ограничения, уже по состоянию на 10:45 по киевскому времени петицию подписали более сотни тысяч человек.
У инициатора петиции Александры Матвийчук есть несколько версий для объяснения блокировки.
"Версии такие: или мы случайно завалили сервер Белого дома, или кто-то организовал DDoS сайта петиции с украинских ip-адресов", - написала она на своей странице в Facebook.
О чем говорится в петиции?
Петиция появилась на сайте Белого дома 9 августа.
В ней указано, что если не будут предприняты действия, смерть Олега Сенцова неотвратима, поскольку он находится в критическом состоянии.
"Пришло время сказать слово Америке. Мы призываем власти занять прочную позицию по этому вопросу и использовать все рычаги для требования немедленного освобождения Олега Сенцова и других украинских политических заключенных в России", - говорится в петиции.
- Сто дней Сенцова: "Я не болею, а голодаю и останавливаться не собираюсь"
- Олег Сенцов голодает 90 дней - что с ним происходит?
- Сестра Сенцова: "Олег теряет надежду"
Крымский режиссер Олег Сенцов был приговорен к 20 годам заключения и отбывает срок в российской тюрьме. 14 мая он объявил бессрочную голодовку. Таким образом он хочет привлечь внимание к удерживаемым по политическим мотивам в тюрьмах России и Крыма гражданам Украины.
На сайте петиций Белого дома любой может создать петицию по вопросам, которые их беспокоят. После того, как петиция наберет нужное количество подписей, ее ставят в очередь на рассмотрение Белым домом, говорится на сайте.
Как рассматривают?
Сайт с петициями "Мы, народ" был создан в 2011 году при президентстве Барака Обамы как один из разделов официального сайта Белого дома. Он получил большую популярность среди американцев.
В конце 2017 года администрация Трампа закрыла сайт с целью совершенствования. Обновленный сайт появился в конце января этого года.
Белый дом отреагировал на несколько петиций, которые набрали необходимое количество голосов, в частности относительно требования позволить американским фермерам выращивать марихуану и требования к Трампу обнародовать свои налоговые декларации.
Впрочем, в таких ответах, размещенных на странице петиций, часто отмечается, что этот вопрос не относится к компетенции Белого дома.
Среди петиций, которые набрали большое количество голосов, есть и требование об отставке президента Трампа.