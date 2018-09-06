На сайте Белого дома заблокировали петицию о Сенцове для украинцев

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Режиссер Олег Сенцов голодает в российской тюрьме уже 116 дней

Пользователи из Украины не могут зайти на сайт петиций Белого дома, где размещена петиция об освобождении Олега Сенцова.

6-го августа пользователи из Украины заметили, что не могут зайти на страницу петиции с призывом освободить Олега Сенцова. При попытке зайти на страницу система выдавала сообщение "В доступе отказано".

Копірайт зображення petitions.whitehouse.gov

Из других стран доступ к странице не ограничен.

На утро четверга петиция набрала уже более 95 тыс. голосов. Чтобы петицию рассмотрел Белый дом, она должна была собрать 100 тыс. подписей до 8 сентября.

Несмотря на ограничения, уже по состоянию на 10:45 по киевскому времени петицию подписали более сотни тысяч человек.

Копірайт зображення Petitions.whitehouse.gove Image caption Петиция собрала необходимое количество подписей за два дня до конца срока подписания

У инициатора петиции Александры Матвийчук есть несколько версий для объяснения блокировки.

"Версии такие: или мы случайно завалили сервер Белого дома, или кто-то организовал DDoS сайта петиции с украинских ip-адресов", - написала она на своей странице в Facebook.

О чем говорится в петиции?

Петиция появилась на сайте Белого дома 9 августа.

В ней указано, что если не будут предприняты действия, смерть Олега Сенцова неотвратима, поскольку он находится в критическом состоянии.

"Пришло время сказать слово Америке. Мы призываем власти занять прочную позицию по этому вопросу и использовать все рычаги для требования немедленного освобождения Олега Сенцова и других украинских политических заключенных в России", - говорится в петиции.

Крымский режиссер Олег Сенцов был приговорен к 20 годам заключения и отбывает срок в российской тюрьме. 14 мая он объявил бессрочную голодовку. Таким образом он хочет привлечь внимание к удерживаемым по политическим мотивам в тюрьмах России и Крыма гражданам Украины.

На сайте петиций Белого дома любой может создать петицию по вопросам, которые их беспокоят. После того, как петиция наберет нужное количество подписей, ее ставят в очередь на рассмотрение Белым домом, говорится на сайте.

Как рассматривают?

Сайт с петициями "Мы, народ" был создан в 2011 году при президентстве Барака Обамы как один из разделов официального сайта Белого дома. Он получил большую популярность среди американцев.

В конце 2017 года администрация Трампа закрыла сайт с целью совершенствования. Обновленный сайт появился в конце января этого года.

Белый дом отреагировал на несколько петиций, которые набрали необходимое количество голосов, в частности относительно требования позволить американским фермерам выращивать марихуану и требования к Трампу обнародовать свои налоговые декларации.

Впрочем, в таких ответах, размещенных на странице петиций, часто отмечается, что этот вопрос не относится к компетенции Белого дома.

Среди петиций, которые набрали большое количество голосов, есть и требование об отставке президента Трампа.

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