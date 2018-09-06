Равные условия и должности: что изменится для женщин в армии

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Верховная Рада Украины на заседании в четверг приняла закон, обеспечивающий равноправие мужчин и женщин во время прохождения службы в армии.

Речь идет о службе по контракту, назначении на должности, получении воинских званий, выполнении задач военной службы, направлении в командировки, привлечении к ответственности за нарушение воинской дисциплины, прохождении военной службы в военном резерве, выполнении воинского долга в запасе и прочее.

Согласно тексту закона, парламент отменил ограничения по возрасту для женщин, поступающих на военную службу по контракту. Ранее служить могли только женщины в возрасте от 18 до 40 лет.

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Теперь условия такие же, как и для мужчин. Предельный возраст пребывания на военной службе - 45 лет для не офицеров и младших офицеров, 55 лет для офицеров и 60 лет для высшего офицерского состава.

Из устава исключается норма, согласно которой женщин-военнослужащих не назначают в суточный наряд.

Кроме того, освобождать от участия в военных сборах будут не всех военнообязанных-женщин, а только беременных.

Сколько женщин в армии?

Копірайт зображення ГЕНШТАБ ЗСУ

По данным Генштаба, в Вооруженных силах на различных должностях проходят службу более 25 тысяч женщин. Из них более 3 тысяч - офицеры.

В целом женщины составляют 22,4% от общего количества военнослужащих ВСУ.

До сих пор в Украине нет ни одной женщины-генерала и только 70 женщин занимают должности полковников.

Около 7 тысяч женщин-военнослужащих входили в состав сил АТО на Донбассе и получили статус участника боевых действий.

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