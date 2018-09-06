Химические выбросы в Крыму: Порошенко обвинил российскую армию

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Президент Петр Порошенко обвинил в сложной экологической ситуации в Армянске и на юге Херсонской области армию. Об этом он заявил во время заседания Совета национальной безопасности.

"По версии из надежных источников, которыми я располагаю, это последствия соответствующих тренировок российских военных, которые привели к разрушению экологических защитных механизмов", - сказал Порошенко.

Президент поручил создать международную комиссию, которая должна установить причину такой ситуации и принять все меры, чтобы остановить экологическую катастрофу, которая "напрямую влияет на Украину".

Петр Порошенко призвал пригласить детей из Армянска в Херсонскую область, чтобы они могли оздоровиться.

"Они должны чувствовать заботу украинского государства о каждом, кто оказался на оккупированной территории", - добавил президент.

Накануне, в среду вечером, на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник также упоминул о причастности российских военных к экологической ситуации в Крыму.

По его словам, 13-19 августа подразделения вооруженных сил РФ проводили стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства титанового и содового заводов.

"В результате попаданий снарядов, указанные объекты были повреждены, что привело к существенному ухудшению экологической обстановки на севере оккупированного Крыма", - сказал Мотузяник.

Он добавил, что российское оккупационное командование пытается скрыть масштаб экологической проблемы и избежать ответственности за ее возникновение.

Что говорят в аннексированном Крыму?

На протяжении последних двух недель жители Армянска жаловались на запах серы в воздухе и першение в носу. Кроме того, они заметили маслянистый налет с желтым оттенком на домах и листьях деревьев, а также "ржавый" налет на металлических предметах.

Власти аннексированного Россией полуострова заявили, что "жизни и здоровью граждан ничего не угрожает".

Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Крыма заявило, что загрязнение носит "локальный характер" и касается только Армянска и близлежащих сел Красноперекопского района.

Местные власти приняли решение о временном закрытии школ и детских садов в Армянске. Детей с мамами пообещали отвезти на крымские курорты.

Из города вывезли почти 3 тысячи детей.

Вину за присходящее глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов возложил на завод "Крымский титан", расположенный в Армянске.

По его версии, опасная ситуация возникла из-за жары, длительного отсутствия осадков и снижения уровня воды в кислотонакопителе предприятия. Мол, из резервуаров испаряются и конденсируются опасные соединения.

Работу завода временно приостановили.

В Крыму уверяют, что кислотонакопители заполняют водой. За последние дни туда закачали 260 тысяч кубометров воды.

Кроме того, вице-премьер правительства аннексированного Крыма Дмитрий Полонский заявил, что в проблемах, которые возникли на севере полуострова после химического выброса с завода "Крымский Титан", виноваты власти Украины. По его словам, именно они перекрыли подачу воды в аннексированный Крым по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу.

До аннексии канал обеспечивал порядка 85% потребностей Крыма в пресной воде.

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