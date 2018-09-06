США, Франция и Германия заявили о причастности России к отравлению Скрипалей

Копірайт зображення AFP Image caption Подозреваемым грозят обвинения в преднамеренном убийстве, попытке убийства, а также незаконном использовании и хранении нервно-паралитического вещества

США, Франция, Германия и Канада согласились с доводами британской стороны в том, что российские власти "почти наверняка" причастны к отравлению в Солсбери.

В их совместном заявлении, распространенном перед заседанием Совета Безопасности ООН, говорится, что отравление Сергея Скрипаля и его дочери "с большой долей вероятности" было санкционировано на уровне правительства России.

Британская прокуратура заявляет, что следствие предоставило достаточно убедительные доказательства для предъявления обвинения двум россиянам, которые, по словам премьер-министра Терезы Мэй, являются сотрудниками ГРУ - российской военной разведки.

Великобритания созвала Совет Безопасности на следующий день после заявления Терезы Мэй в парламенте.

Россия является постоянным членом Совбеза ООН, поэтому ее представитель будет присутствовать на этом заседании, также как и ближайшие союзники Великобритании - США и Франция.

Заместитель министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что Британия должна использовать это заседание, чтобы оказать давление на российские власти и заявить в ООН о том, что подобное поведение абсолютно неприемлемо.

Корреспондент ВВС по вопросам безопасности Гордон Корера сообщает, что Великобритания, наряду с мерами дипломатического воздействия, намерена активизировать и менее афишируемую работу по пресечению деятельности ГРУ.

Тереза Мэй пообещала, что будет убеждать Евросоюз в необходимости введения новых санкций в отношении России.

Image caption Подозреваемые въехали в Британию под именами Александр Петров и Руслан Боширов

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Российские власти отрицают какую-либо причастность к этому преступлению.

В среду Тереза Мэй сообщила на заседании британского парламента, что подозреваемые въехали в Великобританию под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

По ее словам, учитывая командную структуру ГРУ, отравление Скрипалей не могло быть самодеятельностью вышедших из-под контроля сотрудников управления, а почти наверняка было санкционировано высшим руководством российского государства.

Заместитель министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил в интервью Би-би-си, что в конечном счете ответственность за это нападение несет президент Владимир Путин.

О том, что следствие установило подозреваемых, сообщалось еще в июле, однако их имена и фотографии были обнародованы лишь 5 сентября.

Полиция считает также, что последствием операции российских агентов стала смерть 30 июня британки Дон Стерджесс, отравившейся тем же "Новичком".

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