Россия заверила Европейский суд, Балух не голодает

Копірайт зображення FACEBOOK.COM.ВОЛОДИМИР БАЛУХ Image caption Владимир Балух голодает уже 172 дня

По требованию Европейского суда по правам человека правительство России предоставило информацию о состоянии здоровья четырех украинцев, находящихся в российских тюрьмах. Об этом ВВС News Украина сообщили в пресс-службе ЕСПЧ.

Украина обратилась в ЕСПЧ 10 и 17 августа с просьбой обязать Россию прояснить состояние здоровья украинцев в рамках рассмотрения дела №38334/18 "Украина против России".

23 августа ЕСПЧ сообщил, что суд решил применить правило 39 своего регламента по применению обеспечительных мер в отношении Станислава Клыха, Владимира Балуха, Эмира-Усэйна Куку и Сергея Литвинова.

Россия должна была до 5 сентября предоставить ЕСПЧ информацию о состоянии здоровья этих людей и сообщить, держат ли они голодовку.

"Правительство России ответило на вопросы суда в отношении Клыха, Балуха, Куку и Литвинова. Россия проинформировала, что эти четыре человека регулярно осматриваются врачами, получают надлежащую медицинскую помощь и, ни один из них сейчас не держит голодовку", - сообщили ВВС News Украина в пресс-службе суда.

В то же время в офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой заявили ВВС News Украина, что Владимир Балух голодает уже 172-й день.

Ранее сообщалось, что осужденный в Крыму украинец Владимир Балух объявил голодовку еще 14 марта 2018 года.

Позже во избежание принудительного кормления он начал ежедневно употреблять два стакана овсяного киселя, 50-70 грамм сухарей из черного хлеба и пить чай с медом.

Копірайт зображення FACEBOOK.COM.ВОЛОДИМИР БАЛУХ Image caption Владимир Балух до ареста

Владимир Балух - крымский фермер и активист, который в свое время баллотировался в Верховную Раду Крыма от Конгресса украинских националистов.

После аннексии полуострова Балух отказался от автоматического получения гражданства России, а на крыше своего дома, по сообщениям СМИ, установил украинский флаг. Именно с этим обстоятельством проукраинские активисты связывают его проблемы с правоохранительными органами.

В декабре 2016 года во время обыска в доме Балуха изъяли 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал его виновным в хранении боеприпасов и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении, а также наложил штраф 10 тысяч рублей.

5 июля 2018 года Владимир Балух получил второй срок.

В общей сложности украинцу присудили пять лет колонии общего режима и штраф 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).

Судья, которую цитировало издание Крим.Реалии, заявила, что Балух совершил преступление в связи с "неприязнью к действующей системе управления, что подтверждается ранее осуществленными преступлениями".

Второе дело против украинца возбудили на основании заявления начальника изолятора в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это сотрудник изолятора напал на него.

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