Сердцеед и звезда: умер актер Берт Рейнольдс

Копірайт зображення Getty Images Image caption Берт Рейнольдс, один из самых популярных в Америке актеров, умер от инфаркта

В США в возрасте 82 лет скончался прославившийся в 70-е годы актер Берт Рейнольдс.

Согласно сообщениям, он умер в больнице во Флориде после перенесенного инфаркта.

В 2010 году Рейнольдсу сделали операцию на сердце - коронарное шунтирование.

В момент смерти актера рядом с ним находился его сын Квинтон.

Рейнольдс получил широкую известность в 1972 году, снявшись в фильме "Избавление" Джона Бурмена.

Статус легенды ему принесли последовавшие роли в фильмах "Полицейский и бандит" и "Гонки "Пушечное ядро".

В 1997 году он был выдвинут на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Ночи в стиле буги".

Агент Рейнольдса Тодд Айзнер в интервью телеканалу NBC назвал кончину актера душераздирающим известием.

Копірайт зображення Getty Images Image caption У Берта Рейнольдса давно были проблемы с сердцем

Арнольд Шварценеггер написал в Twitter, что Рейнольдс всегда был одним из его кумиров.

После школы Рейнольдс получил стипендию в Университете штата Флориды при условии, что он будет играть в университетской футбольной команде. Но после травмы колена от карьеры в спорте ему пришлось отказаться.

Рейнольдс стал играть сначала в театре, затем в кино.

За свою роль в "Избавлении" он был номинирован на "Оскара" сразу в трех категориях и стал голливудским секс-символом.

"Избавление" - фильм о четырех приятелях, отправившихся в путешествие на каноэ в штате Джорджия, во время которого на них нападает местный маньяк.

В том же 1972 году фотографии обнаженного Рейнольдса были опубликованы в журнале Cosmopolitan. Позже он сам назвал это "очень глупой идеей".

Пик его карьеры пришелся на фильм "Полицейский и бандит" 1977 года. В том году больше кассовых сборов принесли лишь "Звездные войны".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Берт Рейнольдс в фильме "Избавление"

Но к 1980-м ему стало все труднее получать новые роли. Его финансы сильно пострадали из-за неразумных инвестиций в рестораны и флоридскую команду американского футбола.

В 1997 году Рейнольдс вернулся на экраны, снявшись в роли режиссера порнофильмов в "Ночах в стиле буги".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Рейнольдс в фильме "Полицейский и бандит"

Он был дважды женат. В 1963 году Рейнольдс женился на британской актрисе Джуди Карне, но через два года они развелись. Она обвиняла его в супружеской неверности, а он заявлял, что она слишком много денег выбрасывает на ветер.

К 1988 году Рейнольдс женился на американской актрисе Лони Андерсон, но через пять лет и этот брак закончился разводом. За время совместной жизни супруги усыновили Квинтона.

У Рейнольдса были также отношения с Салли Филд, которую он позже назвал "самой большой любовью" своей жизни.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Берт Рейнольдс и Джуди Карне

В 1996 году он объявил себя банкротом - его долги достигали 11 миллионов долларов.

В 2014-м Рейнольдсу пришлось продать многие из своих наград, в том числе "Золотой глобус", который он получил за роль в "Ночах в стиле буги".

Но на вопрос журналиста Vanity Fair, что бы он сделал в прошлом по-другому, актер ответил: "Тратил бы больше денег и больше бы развлекался".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Берт Рейнольдс со своей второй женой Лони Андерсон

Рейнольдс известен тем, что отказывался от знаменитых ролей - от Джеймса Бонда до Хана Соло.

Он также отказался от роли Эдварда Льюиса в фильме "Красотка" 1990 года, которую исполнил Ричард Гир.

"Моя карьера похожа не на нормальную кривую, а скорее на инфаркт", - пошутил Рейнольдс в 2001 году в интервью Ассошиэйтед пресс. "Я снялся больше чем в сотне фильмов, и я единственный актер, с которым перестали работать все три основные телекомпании. Я - пример долгожительства".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Рейнольдс изначально хотел играть в американский футбол

Вплоть до самой смерти Берт Рейнольдс снимался в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" о жизни Чарльза Мэнсона.

Картина выйдет в прокат в 2019 году. Рейнольдс играет роль Джорджа Спана, калифорнийского хозяина ранчо, позволившего членам секты, которой руководил Чарльз Мэнсон, жить на своей земле.

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