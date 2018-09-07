Из-за банковской ошибки тысячи британцев платили за товары вдвое больше

Копірайт зображення Francesca Brady Image caption Франческа Брейди заплатила за Mercedes 46 тысяч долларов вместо 23

Из-за ошибки в работе банковской системы тысячи жителей Великобритании платили за товары вдвое больше, чем было нужно.

На прошлой неделе Франческа Брейди вместе с мамой покупала автомобиль Mercedes: вместо указанных на ценнике 23 тысяч долларов система сняла с карточки сразу 46 тысяч.

Ошибка в работе системы банковских переводов произошла 29 августа. По информации представителей Lloyds Banking Group, инцидентов, подобных произошедшему с Франческой Брейди, в этот день были тысячи.

Самой большой проблемой было то, что некоторые покупатели даже не догадывались, что заплатили за товары вдвое больше. Во многих случаях на чеках указывалась правильная - вдвое меньше - сумма перевода.

По словам Франчески Брейди, о том, что машина обошлась ей в 46 тысяч долларов, она узнала лишь через несколько дней с момента оплаты.

"Когда я проверила счет и поняла, что с меня сняли вдвое большую сумму, я была просто в шоке", - вспоминает женщина.

"Первой реакцией был шок. Потом я поняла, что офис Mercedes не будет работать до понедельника - стало еще хуже", - добавляет Брейди.

В конце концов стало понятно, что волнения были напрасными. Когда представители салона Mercedes связались с женщиной, они очень вежливо пообещали вернуть деньги обратно.

"Думаю, в тот день мы были единственными, кто потратил так много денег, - говорит Брейди. - Это просто неудача".

В целом 29 августа проблемы со списанием вдвое больших сумм возникли примерно у 5% покупателей, которые рассчитывались за товары с помощью терминалов Cardnet.

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