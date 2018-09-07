Хакеры похитили данные платежных карт тысяч клиентов British Airways
Авиакомпания British Airways заявляет, что "в срочном порядке" расследует кражу клиентских данных с веб-сайта и мобильного приложения компании.
Авиакомпания сообщила, что личные и финансовые данные клиентов, которые покупали билеты, похитили хакеры.
Пострадало около 380 тысяч транзакций. К счастью, похищенные данные не включают паспортные данные и сведения о путешествиях.
British Airways заявила, что злоумышленники проникли в систему между 21 августа и 5 сентября.
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"Проблема устранена, и наш сайт работает нормально", - заявила авиакомпания.
"Мы сообщили полиции и соответствующим органам власти. Мы глубоко извиняемся за убытки, причиненные этой преступной деятельностью. Мы очень серьезно относимся к защите данных наших клиентов".
British Airways заявила, что в четверг вечером связалась со всеми клиентами, данные которых похитили хакеры.
В пятницу авиакомпания выпустит рекламу в газетах, в которой намерена извиниться за ситуацию.