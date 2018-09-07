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Авиакомпания British Airways заявляет, что "в срочном порядке" расследует кражу клиентских данных с веб-сайта и мобильного приложения компании.

Авиакомпания сообщила, что личные и финансовые данные клиентов, которые покупали билеты, похитили хакеры.

Пострадало около 380 тысяч транзакций. К счастью, похищенные данные не включают паспортные данные и сведения о путешествиях.

British Airways заявила, что злоумышленники проникли в систему между 21 августа и 5 сентября.

"Проблема устранена, и наш сайт работает нормально", - заявила авиакомпания.

"Мы сообщили полиции и соответствующим органам власти. Мы глубоко извиняемся за убытки, причиненные этой преступной деятельностью. Мы очень серьезно относимся к защите данных наших клиентов".

British Airways заявила, что в четверг вечером связалась со всеми клиентами, данные которых похитили хакеры.

В пятницу авиакомпания выпустит рекламу в газетах, в которой намерена извиниться за ситуацию.

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