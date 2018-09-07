Украина направит военные корабли в Азовское море

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Совет национальной безопасности и обороны Украины решил направить военные корабли в Азовское море для защиты национальных интересов.

Согласно сообщению по результатам заседания СНБО, принято решение об усилении военно-морского присутствия Украины в Азовском море.

Весной этого года Россия ограничила судоходство для украинских судов в этом регионе.

Украинская сторона обвинила россиян в целенаправленной военно-экономической блокаде.

Согласно решению СНБО, в Азовском море должны сформировать корабельно-катерную группировку Военно-морских сил.

Сейчас акваторию Азовского моря патрулируют только катера пограничной охраны.

Планируется также обеспечить подразделения береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием.

Кроме того, правительству поручено безотлагательно принять Морскую доктрину Украины.

Также на этом заседании СНБО принял объем оборонного бюджета Украины на 2019 год - свыше 5% ВВП.

Деньги планируют направить на увеличение финансового обеспечения военнослужащих, разработку, производство и закупку современных видов вооружения и техники.

На этом же заседании члены СНБО поддержали предложение президента о прекращении действия Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ на следующие десять лет.

Блокада Азовского моря

Копірайт зображення UNIAN Image caption Военные катера Морской охраны Государственной пограничной службы Украины в Мариупольском порту

В августе Александр Турчинов заявил СНБО, что Россия пытается устроить "военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины".

Это проявляется, в частности, в "незаконном строительстве Керченского моста и росте количества инцидентов с задержанием российскими военными отечественных и иностранных судов", добавил он.

В июне в Министерстве инфраструктуры заявляли, что Россия безосновательно задержала почти полторы сотни судов, следовавших в порты Украины в Азовском море.

При этом украинская пограничная служба жаловалась, что Россия задерживает международные суда в Керченском проливе, "затягивая предоставление необходимых документов иногда на трое суток".

Россия же в мае заявила, что ограничила судоходство для украинских судов в Азовском море из-за проведения боевых стрельб в этом регионе.

Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами Украины и Российской Федерации.

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