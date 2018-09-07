В Мексике в братской могиле нашли 166 черепов. Чьи они?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мексиканские силы безопасности много лет борются с наркокартелями

Останки по меньшей мере 166 человек нашли в братской могиле в штате Веракрус на востоке Мексики.

Государственный прокурор Хорхе Уинклер заявил, что черепа и другие человеческие останки находились там не менее двух лет.

Точные координаты места массового захоронения не сообщаются из соображений безопасности. Однако известно, что торговцы наркотиками используют Веракрус как свалку для своих жертв в течение многих лет.

В марте 2017 года в другой массовой могиле нашли 250 черепов.

Следователи также обнаружили около 200 предметов одежды, более 100 удостоверений личности и другие личные вещи, рассказал репортерам г-н Уинклер. Чиновники исследуют найденные черепа, чтобы определить точное количество жертв.

Служащие добавили, что ищут останки людей с помощью беспилотников и радаров, на месте работают судебно-медицинские эксперты.

Хорхе Уинклер не исключает, что со временем на месте захоронения могут обнаружить больше останков жертв.

Насилие из-за торговли наркотиками выросло в стране в 2006 году. Тогда на борьбу с мощными картелями бросили армию.

С тех пор были убиты более 200 тысяч человек, среди них рекордные почти 29 тысяч в течение прошлого года.

Еще 37 тысяч считаются пропавшими без вести. Родственники людей, пропавших в Мексике, давно призывают усилить поиски их близких.

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