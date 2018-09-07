В так называемой ДНР объявили нового лидера и "выборы"

  • 7 сентября 2018
Пушилин Копірайт зображення AFP

Самопровозглашенный "Народный Совет" назначил Дениса Пушилина главой так называемой ДНР вместо убитого ранее Александра Захарченко.

Дениса Пушилина назначили временно исполняющим обязанности до проведения новых выборов - пишет российское агентство "ТАСС". Самопровозглашенный парламент так называемой ДНР приказал провести их 11 ноября.

Ранее Пушилин занимал должность "спикера парламента" самопровозглашенной республики. Он также представляет так называемую ДНР на переговорах в трехстороннем контактной группе в Минске.

Лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб от взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа.

Сразу после гибели Захарченко его преемником стал Дмитрий Трапезников.

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До начала войны в 2014 году он работал менеджером в футбольном клубе "Шахтер" Рината Ахметова и других его бизнес-структурах. После начала конфликта на востоке Украины Трапезников присоединился к сепаратистам.

Сегодня же так называемая "генеральная прокуратура ДНР" объявила назначение Трапезникова нелегитимным.

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Одним из кандидатов на должность Захарченко называли так называемого министра доходов и сборов самопровозглашенной республики Александра Тимофеева (позывной "Ташкент"), который получил ранения во время убийства Захарченко. Однако источник РИА Новостей в пятницу сообщил, что он покинул Донецк.

"Александр Тимофеев вместе с советником Захарченко Александром Казаковым покинули Донецк и отправились в Россию", - сообщил собеседник агентства.

Прошлое в пирамиде

До того, как присоединиться к сепаратистам, Пушилин был одним из представителей МММ в Украине.

Он занимался обновлением имиджа пирамиды, пытаясь вернуть бывшим вкладчикам надежду на обогащение, а также вступил в партию МММ. По некоторым данным, вышел из МММ в декабре 2013 года.

"Выборы"

В ноябре 2018 года в самопровозглашенной республике должны были пройти "выборы".

Александр Захарченко в июне заявил о своем намерении баллотироваться на второй срок. А в начале августа, выступая на телевидении самопровозглашенной республики, он заявил, что появляется все больше желающих стать новым главой так называемой ДНР.

В СМИ неоднократно появлялась информация, что российские кураторы самопровозглашенных республик не видят в проведении выборов большого смысла и не хотят их финансировать.

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