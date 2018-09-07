В так называемой ДНР объявили нового лидера и "выборы"

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Самопровозглашенный "Народный Совет" назначил Дениса Пушилина главой так называемой ДНР вместо убитого ранее Александра Захарченко.

Дениса Пушилина назначили временно исполняющим обязанности до проведения новых выборов - пишет российское агентство "ТАСС". Самопровозглашенный парламент так называемой ДНР приказал провести их 11 ноября.

Ранее Пушилин занимал должность "спикера парламента" самопровозглашенной республики. Он также представляет так называемую ДНР на переговорах в трехстороннем контактной группе в Минске.

Лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб от взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа.

Сразу после гибели Захарченко его преемником стал Дмитрий Трапезников.

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До начала войны в 2014 году он работал менеджером в футбольном клубе "Шахтер" Рината Ахметова и других его бизнес-структурах. После начала конфликта на востоке Украины Трапезников присоединился к сепаратистам.

Сегодня же так называемая "генеральная прокуратура ДНР" объявила назначение Трапезникова нелегитимным.

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Одним из кандидатов на должность Захарченко называли так называемого министра доходов и сборов самопровозглашенной республики Александра Тимофеева (позывной "Ташкент"), который получил ранения во время убийства Захарченко. Однако источник РИА Новостей в пятницу сообщил, что он покинул Донецк.

"Александр Тимофеев вместе с советником Захарченко Александром Казаковым покинули Донецк и отправились в Россию", - сообщил собеседник агентства.

Прошлое в пирамиде

До того, как присоединиться к сепаратистам, Пушилин был одним из представителей МММ в Украине.

Он занимался обновлением имиджа пирамиды, пытаясь вернуть бывшим вкладчикам надежду на обогащение, а также вступил в партию МММ. По некоторым данным, вышел из МММ в декабре 2013 года.

"Выборы"

В ноябре 2018 года в самопровозглашенной республике должны были пройти "выборы".

Александр Захарченко в июне заявил о своем намерении баллотироваться на второй срок. А в начале августа, выступая на телевидении самопровозглашенной республики, он заявил, что появляется все больше желающих стать новым главой так называемой ДНР.

В СМИ неоднократно появлялась информация, что российские кураторы самопровозглашенных республик не видят в проведении выборов большого смысла и не хотят их финансировать.

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