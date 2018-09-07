В Херсонской области закрывают школы и детские сады из-за "Крымского титана"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Женщины в марлевых повязках на КПП "Каланчак"

В связи с опасной экологической ситуацией на территории временно оккупированного Крыма закрывают школы и детские сады, не работают два контрольно-пропускных пункта в сторону полуострова.

Школы и сады закрыты в зоне возможного поражения, но точного перечня населенных пунктов, которых это касается, Херсонская облгосадминистрация не приводит.

Юг Херсонской области оказался на грани экологической катастрофы из-за выбросов завода "Крымский титан", расположенного в Армянске.

Также приостановили свою работу контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" на админгранице с Крымом. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Херсонской области.

37 пограничников, служащих на пунктах пропуска, обратились за помощью с признаками ухудшения здоровья: першением в горле, тошнотой и головной болью. Об этом BBC News Украина сообщили в Государственной пограничной службе. Состояние 32 пострадавших врачи признали удовлетворительным, пятерых отправят на дальнейшее обследование в Одессу.

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В Госпотребслужбе людям советуют соблюдать правила личной безопасности, не пить воду и немедленно обращаться в медицинские учреждения в случае ухудшения самочувствия. Признаки поражения: неприятный привкус во рту, раздражение слизистой оболочки глаз, органов дыхания и кожи.

Экстренные "каникулы"

О решении закрыть школы и детские сады Армянска, а также вывезти детей в санатории заявил во вторник глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов.

При этом власти полуострова не называли это эвакуацией, заявив, что в бюджете нашли деньги, чтобы продлить детям каникулы.

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На протяжении последних двух недель жители Армянска жаловались на запах серы в воздухе и першение в носу. Кроме того, они заметили маслянистый налет с желтым оттенком на домах и листьях деревьев, а также "ржавый" налет на металлических предметах.

По сообщениям, опасная ситуация возникла из-за жары, длительного отсутствия осадков и снижения уровня воды в кислотонакопителе завода "Крымский титан".

3 сентября Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы зафиксировало поступление токсичных веществ с территории Крыма, близ контрольного пункта "Чаплинка".

Президент Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности обвинил в сложной экологической ситуации, сложившейся в Армянске и на юге Херсонской области, российскую армию.

"По версии из надежных источников, которыми я располагаю, это последствия соответствующих тренировок российских военных, которые привели к разрушению экологических защитных механизмов", - сказал Порошенко.

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5 сентября группа областных врачей обследовала жителей сел Каланчацкого и Чаплинского районов. Медики осмотрели более 300 человек, среди них 270 детей. Были выявлены случаи ларингита, слизотечи и раздражения слизистой оболочки.

Госпитализированных не было.

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