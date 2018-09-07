В Херсонской области закрывают школы и детские сады из-за "Крымского титана"
В связи с опасной экологической ситуацией на территории временно оккупированного Крыма закрывают школы и детские сады, не работают два контрольно-пропускных пункта в сторону полуострова.
Школы и сады закрыты в зоне возможного поражения, но точного перечня населенных пунктов, которых это касается, Херсонская облгосадминистрация не приводит.
Юг Херсонской области оказался на грани экологической катастрофы из-за выбросов завода "Крымский титан", расположенного в Армянске.
Также приостановили свою работу контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" на админгранице с Крымом. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Херсонской области.
37 пограничников, служащих на пунктах пропуска, обратились за помощью с признаками ухудшения здоровья: першением в горле, тошнотой и головной болью. Об этом BBC News Украина сообщили в Государственной пограничной службе. Состояние 32 пострадавших врачи признали удовлетворительным, пятерых отправят на дальнейшее обследование в Одессу.
В Госпотребслужбе людям советуют соблюдать правила личной безопасности, не пить воду и немедленно обращаться в медицинские учреждения в случае ухудшения самочувствия. Признаки поражения: неприятный привкус во рту, раздражение слизистой оболочки глаз, органов дыхания и кожи.
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Экстренные "каникулы"
О решении закрыть школы и детские сады Армянска, а также вывезти детей в санатории заявил во вторник глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов.
При этом власти полуострова не называли это эвакуацией, заявив, что в бюджете нашли деньги, чтобы продлить детям каникулы.
На протяжении последних двух недель жители Армянска жаловались на запах серы в воздухе и першение в носу. Кроме того, они заметили маслянистый налет с желтым оттенком на домах и листьях деревьев, а также "ржавый" налет на металлических предметах.
По сообщениям, опасная ситуация возникла из-за жары, длительного отсутствия осадков и снижения уровня воды в кислотонакопителе завода "Крымский титан".
3 сентября Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы зафиксировало поступление токсичных веществ с территории Крыма, близ контрольного пункта "Чаплинка".
Президент Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности обвинил в сложной экологической ситуации, сложившейся в Армянске и на юге Херсонской области, российскую армию.
"По версии из надежных источников, которыми я располагаю, это последствия соответствующих тренировок российских военных, которые привели к разрушению экологических защитных механизмов", - сказал Порошенко.
5 сентября группа областных врачей обследовала жителей сел Каланчацкого и Чаплинского районов. Медики осмотрели более 300 человек, среди них 270 детей. Были выявлены случаи ларингита, слизотечи и раздражения слизистой оболочки.
Госпитализированных не было.