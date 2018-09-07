Ближе к Томосу: Вселенский патриарх назначил экзархов в Киеве

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В рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине Вселенский Патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Вселенского патриархата.

"В рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве его преосвященство архиепископа Даниила Памфилийского из Соединенных Штатов и его преосвященство епископа Илпариона Эдмонтонского из Канады, которые оба служат украинским православным верным в своих странах во Вселенском патриархате", - говорится в сообщении.

По данным ВВС News Украина, экзархи будут взаимодействовать с украинской властью и церквями в ходе организации будущего собора. На нем могут провозгласить создание поместной православной церкви и выбрать ее предстоятеля.

В последние дни произошло сразу несколько важных событий в борьбе украинского православия за независимость.

Пресс-служба УПЦ Киевского патриархата заявила, что назначение экзархов в Киеве обусловлено необходимостью проводить активную работу по подготовке предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине, а также соответствующих встреч и консультаций.

Там говорят, что звание или титул экзарха в данном случае означает личное полномочие Вселенского патриарха представлять его личность.

В УПЦ КП считают, что назначение экзархом не означает образования новой церковной юрисдикции в форме экзархата.

Путь к автокефалии

Сначала ситуация в Украине стала главной темой в спешном порядке организованных переговоров патриархов Московского Кирилла и Константинопольского Варфоломея в Стамбуле: эту встречу многие украинские и некоторые российские СМИ назвали дипломатическим поражением главы Русской православной церкви (РПЦ).

Затем украинский вопрос неоднократно подымался на Синаксе - собрании всех иерархов Константинопольского патриархата, состоявшегося 1-3 сентября в том же Стамбуле.

Источники ВВС в киевских церковных и политических кругах заявляют, что формальных препятствий для предоставления украинскому православию Томоса об автокефалии (грамоты о независимости) уже в середине октября этого года не осталось.

Так, в одном из докладов доказывалось право Константинопольского патриархата единоличным решением даровать автокефалию церквям, направившим ему такое прошение. В РПЦ утверждают, что подобные решения могут приниматься исключительно всеми существующими православными церквями сообща.

В другом - аргументировалось право Константинополя снимать анафему (отлучение от церкви), наложенную на кого-либо другими церквями. Применительно к украинской ситуации это означает, что Вселенский патриархат может вернуть в лоно церкви главу непризнанного Киевского патриархата Филарета, отлученного от церкви решением РПЦ в 1997 году.

Филарета называют наиболее вероятным главой еще не созданной на Украине автокефальной церкви. В РПЦ настаивают, что снимать анафему может исключительно церковь, которая ее налагала, и, чтобы получить церковное прощение, Филарет должен обратиться к Русской церкви с покаянием.

Митрополит Галльский Эммануил отчитался перед участниками Синакса об объезде делегацией Константинопольского патриархата всех поместных церквей, в ходе которого их проинформировали о намерении предоставить украинскому православию автокефалию.

Россия против

Наконец, на Синаксе прозвучал 90-страничный доклад епископа Христопульского Макария на тему непосредственно "украинского церковного вопроса".

Содержание этого доклада пока не раскрывают, однако, анонсируя этот документ в своей программной речи на открытии Синакса, патриарх Варфоломей заявил: "Эпизодические целенаправленные попытки решить [украинский] вопрос со стороны Русской церкви провалились. Поэтому, поскольку Россия, как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию на Украине, неспособна решить эту проблему, Вселенский патриархат взял на себя инициативу ее решения".

Представители РПЦ, резко выступающие против украинской автокефалии, уверяют, что Константинополь Томос не даст, а если это и произойдет, то последствия будут плачевными как для всего мирового православия, так и для самой Украины.

7 сентября прозвучала и более предметная реакция Москвы на заявления Константинополя.

"Политическое напряжение, которое существует сейчас в мире вокруг нашей страны, как мы с сожалением констатируем, затрагивает иногда и церковь", - заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков в эфире радио "Радонеж".

"После встречи [патриархов 31 августа] мы стали свидетелями ряда не до конца нам понятных заявлений со стороны константинопольской иерархии. Сейчас, я думаю, нам надо взять некоторую паузу и получить какие-то дополнительные разъяснения", - добавил он.

По последним данным, Томос об украинской автокефалии может утвердить Синод Вселенского патриархата на заседании 9-11 октября.

Обращение к Вселенскому патриархату с просьбой предоставить Томос подписали архиереи пока непризнанных УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ, а также часть архиереев УПЦ Московского патриархата.

С этой же просьбой также обращался президент Украины и Верховная Рада.

После подписания Томоса в Украине должен состояться собор, на котором объявят о создании новой церкви и изберут ее предстоятеля - патриарха новой поместной православной церкви.

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