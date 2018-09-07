"Наращивание мышц" в Азове: какие корабли может направить Украина, и что это изменит
Весной 2018 года Россия существенно ограничила украинское судоходство в Азовском море, в ответ украинская сторона обвинила россиян в целенаправленной военно-экономической блокаде.
Совет национальной безопасности и обороны Украины 6 сентября принял решение направить военные корабли в Азовское море для защиты национальных интересов.
Там планируют сформировать корабельно-катерную группировку Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
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Пока же акваторию Азовского моря патрулируют только катера пограничной охраны.
Как реализуют, и на что повлияет данное решение
Руководитель мониторинговой группы Майдана иностранных дел, главный редактор портала blackseanews.net Андрей Клименко допускает что в Азовское море могут перевести несколько малых бронированных артиллерийских катеров типа "Гюрза-М", из тех шести, которые сейчас базируются в Одессе.
В комментарии BBC News Украина он предположил, что эти катера могут перевезти по суше с помощью трейлеров.
Клименко считает такой шаг демонстрационным, "но в этом случае демонстрация - это хорошо".
"Военные корабли всегда и во всем мире решают большинство задач путем демонстрации", - сказал он.
При этом Клименко сказал, что точно спрогнозировать как этот шаг повлияет на ситуацию в Азовском море сложно.
"Просто в море появятся несколько скоростных катеров с артиллерийским и ракетным вооружением. Противник будет вынужден с этим считаться", - сказал Андрей Клименко.
Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил BBC News Украина, что для защиты национальных интересов Украины в регионе необходимо осуществить и ряд других мероприятий: усилить морскую охрану, а также усилить береговую охрану с помощью вертолетов.
Только такой комплекс мер может, хоть и не сразу, дать результат, считает Сунгуровский
Эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко считает, что такой шаг со стороны Украины может улучшить ситуацию в акватории Азовского моря и уменьшить количество задержаний судов со стороны россиян.
С другой стороны, по ее словам, Россия может это воспринять как вызов ее военному присутствию, однако "ухудшить уже существующую ситуацию вряд ли можно".
Блокада Азовского моря
В августе Александр Турчинов заявил СНБО, что Россия пытается устроить "военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины".
Это проявляется, в частности, в "незаконном строительстве Керченского моста и росте количества инцидентов с задержанием российскими военными отечественных и иностранных судов", добавил он.
В июне в Министерстве инфраструктуры заявляли, что Россия безосновательно задержала почти полторы сотни судов, следовавших в порты Украины в Азовском море.
При этом украинская пограничная служба жаловалась, что Россия задерживает международные суда в Керченском проливе, "затягивая предоставление необходимых документов иногда на трое суток".
Россия же в мае заявила, что ограничила судоходство для украинских судов в Азовском море из-за проведения боевых стрельб в этом регионе.
Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами Украины и Российской Федерации.