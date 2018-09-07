"Наращивание мышц" в Азове: какие корабли может направить Украина, и что это изменит

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный"

Весной 2018 года Россия существенно ограничила украинское судоходство в Азовском море, в ответ украинская сторона обвинила россиян в целенаправленной военно-экономической блокаде.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 6 сентября принял решение направить военные корабли в Азовское море для защиты национальных интересов.

Там планируют сформировать корабельно-катерную группировку Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Пока же акваторию Азовского моря патрулируют только катера пограничной охраны.

Как реализуют, и на что повлияет данное решение

Руководитель мониторинговой группы Майдана иностранных дел, главный редактор портала blackseanews.net Андрей Клименко допускает что в Азовское море могут перевести несколько малых бронированных артиллерийских катеров типа "Гюрза-М", из тех шести, которые сейчас базируются в Одессе.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Спуск на воду малого бронированного артиллерийского катера типа "Гюрза-М"

В комментарии BBC News Украина он предположил, что эти катера могут перевезти по суше с помощью трейлеров.

Клименко считает такой шаг демонстрационным, "но в этом случае демонстрация - это хорошо".

"Военные корабли всегда и во всем мире решают большинство задач путем демонстрации", - сказал он.

При этом Клименко сказал, что точно спрогнозировать как этот шаг повлияет на ситуацию в Азовском море сложно.

"Просто в море появятся несколько скоростных катеров с артиллерийским и ракетным вооружением. Противник будет вынужден с этим считаться", - сказал Андрей Клименко.

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил BBC News Украина, что для защиты национальных интересов Украины в регионе необходимо осуществить и ряд других мероприятий: усилить морскую охрану, а также усилить береговую охрану с помощью вертолетов.

Только такой комплекс мер может, хоть и не сразу, дать результат, считает Сунгуровский

Эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко считает, что такой шаг со стороны Украины может улучшить ситуацию в акватории Азовского моря и уменьшить количество задержаний судов со стороны россиян.

С другой стороны, по ее словам, Россия может это воспринять как вызов ее военному присутствию, однако "ухудшить уже существующую ситуацию вряд ли можно".

Блокада Азовского моря

Копірайт зображення UNIAN Image caption Военные катера Морской охраны Государственной пограничной службы Украины в Мариупольском порту

В августе Александр Турчинов заявил СНБО, что Россия пытается устроить "военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины".

Это проявляется, в частности, в "незаконном строительстве Керченского моста и росте количества инцидентов с задержанием российскими военными отечественных и иностранных судов", добавил он.

В июне в Министерстве инфраструктуры заявляли, что Россия безосновательно задержала почти полторы сотни судов, следовавших в порты Украины в Азовском море.

При этом украинская пограничная служба жаловалась, что Россия задерживает международные суда в Керченском проливе, "затягивая предоставление необходимых документов иногда на трое суток".

Россия же в мае заявила, что ограничила судоходство для украинских судов в Азовском море из-за проведения боевых стрельб в этом регионе.

Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами Украины и Российской Федерации.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram