Новое решение Варфоломея по Украине: в России возмущены и обещают ответить

  • 7 сентября 2018
Патриарх Московский Кирилл Копірайт зображення Getty Images
Image caption Патриарх Московский Кирилл неоднократно высказывался против предоставления украинской церкви автокефалии

Русская православная церковь возмущена решением патриарха Варфоломея назначить двух своих представителей-епископов в Киеве в рамках предоставления украинской церкви автокефалии.

Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ, назвал это "беспрецедентно ггрубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата".

"Такие действия не могут остаться без ответа", - заявил Легойда.

Ранее стало известно, что Варфоломей назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илпариона Эдмонтонского из Канады.

По данным ВВС News Украина, экзархи будут взаимодействовать с украинской властью и церквями в ходе организации будущего собора. На нем могут провозгласить создание поместной православной церкви и выбрать ее предстоятеля.

Пресс-служба УПЦ Киевского патриархата заявила, что назначение экзархов в Киеве обусловлено необходимостью проводить активную работу по подготовке предоставления автокефалии православной церкви в Украине, а также соответствующих встреч и консультаций.

Там говорят, что звание или титул экзарха в данном случае означает личное полномочие Вселенского патриарха представлять его личность.

По последним данным, Томос об украинской автокефалии может утвердить Синод Вселенского патриархата на заседании 9-11 октября.

После подписания Томоса в Украине должен состояться собор, на котором объявят о создании новой церкви и изберут ее предстоятеля - патриарха новой поместной православной церкви.

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