Новое решение Варфоломея по Украине: в России возмущены и обещают ответить

Копірайт зображення Getty Images Image caption Патриарх Московский Кирилл неоднократно высказывался против предоставления украинской церкви автокефалии

Русская православная церковь возмущена решением патриарха Варфоломея назначить двух своих представителей-епископов в Киеве в рамках предоставления украинской церкви автокефалии.

Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ, назвал это "беспрецедентно ггрубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата".

"Такие действия не могут остаться без ответа", - заявил Легойда.

Ранее стало известно, что Варфоломей назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илпариона Эдмонтонского из Канады.

По данным ВВС News Украина, экзархи будут взаимодействовать с украинской властью и церквями в ходе организации будущего собора. На нем могут провозгласить создание поместной православной церкви и выбрать ее предстоятеля.

Пресс-служба УПЦ Киевского патриархата заявила, что назначение экзархов в Киеве обусловлено необходимостью проводить активную работу по подготовке предоставления автокефалии православной церкви в Украине, а также соответствующих встреч и консультаций.

Там говорят, что звание или титул экзарха в данном случае означает личное полномочие Вселенского патриарха представлять его личность.

По последним данным, Томос об украинской автокефалии может утвердить Синод Вселенского патриархата на заседании 9-11 октября.

После подписания Томоса в Украине должен состояться собор, на котором объявят о создании новой церкви и изберут ее предстоятеля - патриарха новой поместной православной церкви.

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