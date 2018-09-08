Британия раскрыла новые детали попытки отравления соратника Березовского

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Николая Глушкова - соратника бизнесмена Бориса Березовского, погибшего в Лондоне весной этого года, в 2013 году пытались отравить два человека, заявил британский спасатель Кит Карр изданию Guardian.

По его словам, речь идет о двух мужчинах из Москвы, с которыми Глушков пил шампанское в Бристоле.

Карр рассказал, что на следующий день россиянин очнулся в плохом состоянии со следами от ковра на лице. Полиция подтвердила информацию об инциденте, однако не стала предъявлять никаких обвинений.

12 марта 2018 года тело Глушкова было найдено в его доме на юго-западе Лондона. Первоначально сообщалось, что бизнесмен покончил с собой, но позже полиция предположила, что его могли задушить.

Смерть Глушкова наступила от "сдавливания шеи", говорится в заявлении полиции Лондона.

Он умер за неделю до покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

Копірайт зображення Met Police Image caption Кадр с камер наблюдения у дома Николая Глушкова

Антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда опубликовало видео с изображением черного автофургона, замеченного у дома Глушкова в день его убийства 11 марта.

О том, что полиция Великобритании разыскивает черный фургон и его водителя, замеченных незадолго до смерти россиянина Глушкова у его дома в Лондоне, стало известно еще в середине августа.

Полицейские считают, что сведения о личности водителя фургона Volkswagen, могут помочь разобраться в обстоятельствах смерти 68-летнего россиянина.

Полиция отрабатывает версию о том, что Глушков мог стать жертвой профессионального убийцы или убийц, отправленных российскими спецслужбами, пишет сейчас Guardian.

Подозрительный автомобиль был замечен на видеозаписях с камер наблюдения. В общей сложности в рамках расследования смерти Глушкова британская полиция получила показания 286 человек и опросила 159 свидетелей.

В рамках этого расследования полиция снова обратилась к материалам дела о предполагаемом отравлении Глушкова в ноябре 2013 года. За полгода до этого он публично обвинил Кремль в убийстве Березовского, который был найденным повешенным в доме своей бывшей в городе Аскот в графстве Беркшир.

Все это происходит после того, как на этой неделе британский премьер Тереза Мэй и Скотленд-Ярд назвали двух российских подозреваемых в отравлении Скрипалей. Полицейские при этом исключают связь смерти Глушкова с их отравлением.

Кто такой Глушков

В начале 1990-х годов Глушков был заместителем гендиректора созданной Березовским компании "ЛогоВАЗ", а в 1996 занял пост замдиректора "Аэрофлота".

Спустя четыре года Глушков был арестован. После суда, приговорившего его к уже отбытым трем годам и трем месяцам лишения свободы, он уехал в Великобританию, где в 2010 году получил политическое убежище.

В прошлом году Савеловский суд Москвы рассматривал новое дело против Глушкова и признал его виновным в хищении 123 млн долларов у "Аэрофлота". Глушков был заочно приговорен к восьми годам колонии.

По версии следствия, в 1995 году Глушков договорился с Березовским о хищении денег у "Аэрофлота". Березовский добился, чтобы Евгений Шапошников, возглавлявший тогда авиакомпанию, назначил Глушкова и Александра Красненкера своими заместителями, а для вывода средств была создана швейцарская компания Forus, говорилось в материалах дела.

В 1996 году Глушков убедил Шапошникова в том, чтобы выплаты за полеты над территорией России зарубежные авиакомпании направляли не в "Аэрофлот", а в группу компаний Forus и при этом скрыл, что он сам, а также Березовский, являются ее учредителями, говорилось в приговоре.

С ноября 1996 по сентябрь 1999 года на счета Forus поступило 400 млн долларов, из которых 123 млн долларов, по оценкам следствия, были похищены.

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