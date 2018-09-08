В США скончался 26-летний рэпер Мак Миллер

Копірайт зображення Getty Images Image caption 26-летний Мак Миллер собирался начать концертной турне в октябре

Рэпер Малкольм Джеймс МакКормик, выступавший под псевдонимом Мак Миллер (Mac Miller), был найден мертвым в своем доме в Калифорнии. В начале этого года он расстался со своей подругой - поп-звездой Арианой Гранде.

СМИ сообщают, что 26-летний музыкант, который, как известно, злоупотреблял наркотиками, умер от передозировки.

Мак Миллер стал известным после успеха своего первого альбома Blue Slide Park, который вышел в 2011 году и на неделю возглавил чарт Billboard 200.

Клип на его композицию Donald Trump, размещенный в сервисе YouTube в марте 2011 года, собрал больше 147 млн просмотров.

Всего он записал пять альбомов, последний из которых "Swimming" вышел в этом году. Музыкант собирался отправиться в очередное концертное турне.

В заявлении коронера Лос-Анжелеса говорится, что тело певца было обнаружено в его доме поздним утром 7 сентября (коронер - должностное лицо, расследующее смерти, происшедшие при невыясненных обстоятельствах или внезапно).

Официально причина смерти будет объявлена после расследования.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мак Миллер и Ариана Гранде познакомились в 2012 году и выступали вместе

Мак Миллер в начале этого года расстался с своей подругой - поп-звездой Арианой Гранде, о чем много писали.

Мак Миллер и Ариана Гранде познакомились в 2012 году и выступали вместе - в том числе на благотворительном концерте в Манчестере в 2017 году, который был организован американской певицей в ответ на теракт, произошедший в этом городе ранее после ее выступления.

В мае этого года Мак Миллер был арестован за вождение в пьяном виде и за то, что скрылся с места происшествия. В августе ему были предъявлены обвинения по этому делу.

Ариана Гранде публично заявляла о намерении прекратить свои "токсичные отношения" с рэпером после того, как поклонники обвинили ее в том, что она якобы повинна в его аресте.

"Я не желаю быть сиделкой или матерью, и ни одна женщина не должна исполнять эти роли", - заявила она в социальных сетях.

По ее словам, она в течение нескольких лет пыталась помочь Мак Миллеру. Она выразила надежду, что он справится с трудностями.

Копірайт зображення Getty Images Image caption У Мака Миллера было более 8 млн подписчиков в Twitter

Мак Миллер родился в городе Питтсбурге в Пенсильвании. Еще школьников в возрасте 15 лет он выпустил свою первую запись под именем EZ Mac.

В 2013 году он снимался в реалити-шоу MTV, посвященном его судьбе после переезда в Лос-Анжелес, где он надеялся добиться успеха на музыкальном поприще.

Музыкант сотрудничал с рядом известных рэперов, в числе которых были Кендрик Ламар и Фаррелл Уильямс.

Музыканты Снуп Дог, Уиз Халифа и Шон Мендес выразили соболезнования после известия о его смерти.

Как отмечает музыкальный критик ВВС Марк Сэвидж, Мак Миллер был ярким талантом. В возрасте шести лет он стал учиться играть на рояле, а затем овладел ударными, бас-гитарой и синтезатором. Его первый альбом привлек массу поклонников и обеспечил ему контракт на запись с Warner Bros.

В своих композициях, особенно в последний период, Мак Миллер не скрывал своей наркотической зависимости, но, по мнению критика, всегда оставалась надежда, что он сумеет ее преодолеть.

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