Украинка Елена Костевич "перестреляла" россиянку и стала чемпионкой мира

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Украинская спортсменка Елена Костевич завоевала "золото" на Чемпионате мира по спортивной стрельбе в дисциплине "пистолет" на дистанции 25 м.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в своем Twitter.

В финале она обошла россиянку Виталина Бацарашкину.

Нынешний чемпионат мира проходит в городе Чханвон в Южной Корее.

33-летняя Костевич занимается стрельбой с 11 лет.

Уже в 2004-м она получила золотую медаль на Олимпийских играх в Афинах (пистолет, 10 м).

Позже, на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году девушка завоевала две "бронзы" в стрельбе из пистолета на дистанции 10 м и на дистанции 25 м.

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