Украинка Елена Костевич "перестреляла" россиянку и стала чемпионкой мира
Украинская спортсменка Елена Костевич завоевала "золото" на Чемпионате мира по спортивной стрельбе в дисциплине "пистолет" на дистанции 25 м.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в своем Twitter.
В финале она обошла россиянку Виталина Бацарашкину.
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Нынешний чемпионат мира проходит в городе Чханвон в Южной Корее.
33-летняя Костевич занимается стрельбой с 11 лет.
Уже в 2004-м она получила золотую медаль на Олимпийских играх в Афинах (пистолет, 10 м).
Позже, на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году девушка завоевала две "бронзы" в стрельбе из пистолета на дистанции 10 м и на дистанции 25 м.