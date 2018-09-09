В Одессе автомобиль влетел в остановку: есть погибшие
В Одессе в субботу вечером водитель автомобиля BMW, двигаясь на большой скорости на красный свет, столкнулся с автомобилем Skoda и, проехав трамвайные рельсы, влетел в остановку общественного транспорта, задев людей на ней.
Об этом сообщает пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган в Facebook.
По ее словам, в результате ДТП погибли два человека, пять пострадали.
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"Предполагаемый виновник ДТП, 27-летний водитель BMW, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - отметила Сарган.
Как сообщает одесское издание "Думская", количество жертв ДТП возросло до трех человек ночью - один из пострадавших скончался по дороге в больницу.
Руководитель управления национальной полиции в Одесской области Сергей Шайхет отметил в Facebook, что погибшие - прохожие, которые стояли на остановке общественного транспорта.
Начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.