Серена Уильямс со скандалом проиграла финал US Open

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Японка Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат США по теннису, обыграв легендарную Серену Уильямс. Но зрителям матч запомнится скорее конфликтом разгневанной американки и судей во время одного из самых драматичных финалов в истории US Open.

Решающая встреча турнира в Нью-Йорке между Осакой (20-й номер посева) и Уильямс (17-й) завершилась в субботу со счетом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 19 минут.

20-летняя Осака стала первой японкой, которая смогла завоевать титул на турнире серии "Большого шлема".

Серена Уильямс отказалась пожать руку судье Карлосу Рамосу после матча.

36-летняя американка поздравила Осаку с неожиданной победой, однако внимание публики и журналистов весь матч было приковано к поведению самой Серены, которая несколько раз в резкой форме критиковала действия судьи на вышке.

"Мне жаль, что это должно было закончиться так", - сказала плачущая Осака после матча, победой которой были довольны далеко не все зрители матча.

Что произошло?

Во втором сете судья на вышке Карлос Рамос сначала вынес 36-летней американке предупреждение за подсказку со стороны тренера Патрика Муратоглу. Подобные подсказки разрешены на турнирах WTA, но запрещены на соревнованиях "Большого шлема".

Уильям отрицала, что получила какие-либо советы от тренера, и заявила судье, что "никогда бы не стала жульничать, чтобы выиграть, лучше уж потерпеть поражение".

Впрочем, француз позже признался ESPN, что действительно подавал знаки Серене.

Копірайт зображення Jaime Lawson Image caption Разгневанная Уильямс несколько раз обрушивалась на судью

"Я делал подсказки, но не думаю, что она смотрела на меня. - сказал Муратоглу. - Саша [тренер Осаки Саша Баджин] тоже подсказывал, все так делают".

Затем Уильямс была оштрафована на очко после того, как разбила о корт свою ракетку при счете 3:2 во втором сете.

Уильямс пришла в ярость, подбежала к Рамосу, стала кричать на него, толпа криками также поддерживала теннисистку.

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После этого разгневанная Уильямс стала кричать: "Ты лжец! Ты больше не появишься на моем корте, пока ты жив. Когда ты принесешь мне извинения? Извинись!"

Судья посчитал слова спортсменки оскорблением и оштрафовал ее на целый гейм - счет в сете стал 5:3 в пользу Осаки.

Продолжение матча также сопровождалось слезами и ругательствами со стороны Серены и свистками болельщиков, и победа Осаки на фоне всего этого ушла на второй план.

Свистки, гнев и слезы

Серена Уильямс - национальная икона США и одна из главных звезд тенниса в мире - получила огромную поддержку от болельщиков на стадионе.

Копірайт зображення ALLSPORT/Getty Images Image caption Серене пришлось утешать расплакавшуюся победительницу

Однако толпа затихала, наблюдая за спокойной игрой Осаки против шестикратной чемпионки.

Осака, впервые выступая в финале турнира "Большого шлема", да еще против своего кумира, совершенно не испугалась агрессивного подхода Уильямс, который в итоге привел к многочисленным ошибкам американки.

Толпа на стадионе, изначально уважительно относившаяся к Осаке, в итоге была явно не согласна с мерами Рамоса в отношении Уильямс, а во втором, еще более драматичном сете, это несогласие превратилось в настоящий гнев.

Сотрудники служб безопасности сопровождали Рамоса, когда он покидал корт. Больше португалец туда не вернулся, хотя обычно судья должен присутствовать на награждении.

Свистки с трибун звучали и во время церемонии награждения, и Осаке едва удавалось сдерживать слезы.

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