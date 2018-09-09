Президент Молдовы госпитализирован после ДТП с грузовиком
- 9 сентября 2018
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Президент Молдовы Игорь Додон госпитализирован после того, как его кортеж столкнулся на дороге с грузовиком. Об этом сообщают молдавские СМИ.
ДТП, в которое попали два автомобиля из кортежа, произошло возле городка Страшены к северу от Кишинева.
В соцсетях появились фотографии автомобиля из президентского кортежа, который перевернулся во время ДТП.
По предварительным данным, водители не справились с управлением на скользкой дороге во время дождя.