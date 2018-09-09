Венецианский кинофестиваль назвал победителей

Копірайт зображення EPA Image caption Главную награду получил Альфонсо Куарон за ленту "Рома"

"Золотого льва" на 75-м Венецианском международном кинофестивале получил фильм "Рома" режиссера Альфонсо Куарона.

Автобиографическая черно-белая лента мексиканского режиссера рассказывает историю жизни семьи в Мехико в 1970-х годах.

Куарон также был продюсером, оператором, сценаристом и монтажером этого фильма.

Награду "Серебряный лев" (Гран-при жюри) получил режиссер Йоргос Лантимос за фильм "Фаворитка" - историческую комедию об интригах при дворе британской королевы Анны Стюарт в начале XVIII столетия.

Оливия Колман, которая сыграла роль королевы Анны в этом фильме, получила награду за лучшую женскую роль.

Награда за лучшую мужскую роль досталась Уиллему Дефо за роль Ван Гога в фильме "На пороге вечности" (режиссер Джулиан Шнабель).

"Серебряного льва" за лучшую режиссуру получил Жак Одиар за фильм "Братья Систерс".

Приз за лучший сценарий получили братья Джоэл и Итан Коэны за сборник из шести короткометражных фильмов в жанре вестерна "Баллада Бастера Скраггса".

Специальным призом жюри отметило фильм "Соловей" режиссера Дженнифер Кент - единственной женщины-режиссера, чей фильм в этом году соревновался в программе Венецианского кинофестиваля.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Австралийская режиссер Дженнифер Кент получила награду за фильм "Соловей"

С прошлого года на Венецианском кинофестивале также отмечают лучшие фильмы в технологии виртуальной реальности.

В этом году награду за лучший фильм в этой категории получила лента "Сферы" Элизы МакНитт.

На фестивале также впервые показали фильмы "Человек на луне" Дэмиена Шазелла и "Звезда родилась" Брэдли Купера.

Международный венецианский кинофестиваль проходил с 29 августа по 8 сентября на итальянском острове Лидо. В основной конкурсной программе соревновался 21 фильм.

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