На Лондонской неделе моды откажутся от меха

Копірайт зображення Getty Images Image caption Givenchy - один из известных брендов, объявивших об отказе от меха в этом году

В этом году на Лондонской неделе моды впервые не будет меха.

Мероприятие, которое пройдет с 14 по 18 сентября, станет первой крупной неделей моды, которая избавится от меха.

Об этом объявил Британский совет моды после опроса дизайнеров, которые примут участие в мероприятии в этом году.

Ранее об отказе от использования меха заявили бренды Burberry и Gucci.

Такому шагу обрадовались защитники животных.

"Меховую жестокость больше не хотят видеть на подиумах Лондонской недели моды, и это мощная и радостная победа для животных, за которой, мы надеемся, придут и другие", - заявили в организации Humane Society International, выступающей против жестокого обращения с животными.

Какова ситуация с мехом в Британии?

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Ранее в этом году в британском парламенте прошли дебаты по импорту меха

Члены парламента Великобритании в июле призвали запретить продажу настоящего меха в стране.

Ранее выяснилось, что некоторые магазины продавали одежду из настоящего меха с ложной маркировкой, что этот мех искусственный.

Выращивание животных с целью получения меха в Великобритании запрещено с 2000 года.

Впрочем, продавать некоторые виды настоящего меха, импортируемые из других стран, разрешается.

В прошлом году в Британию импортировали мех почти на 75 млн фунтов стерлингов.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram