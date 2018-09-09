На Лондонской неделе моды откажутся от меха
В этом году на Лондонской неделе моды впервые не будет меха.
Мероприятие, которое пройдет с 14 по 18 сентября, станет первой крупной неделей моды, которая избавится от меха.
Об этом объявил Британский совет моды после опроса дизайнеров, которые примут участие в мероприятии в этом году.
Ранее об отказе от использования меха заявили бренды Burberry и Gucci.
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Такому шагу обрадовались защитники животных.
"Меховую жестокость больше не хотят видеть на подиумах Лондонской недели моды, и это мощная и радостная победа для животных, за которой, мы надеемся, придут и другие", - заявили в организации Humane Society International, выступающей против жестокого обращения с животными.
Какова ситуация с мехом в Британии?
Члены парламента Великобритании в июле призвали запретить продажу настоящего меха в стране.
Ранее выяснилось, что некоторые магазины продавали одежду из настоящего меха с ложной маркировкой, что этот мех искусственный.
Выращивание животных с целью получения меха в Великобритании запрещено с 2000 года.
Впрочем, продавать некоторые виды настоящего меха, импортируемые из других стран, разрешается.
В прошлом году в Британию импортировали мех почти на 75 млн фунтов стерлингов.