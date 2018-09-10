Нападавший с ножом ранил семерых человек в Париже

Копірайт зображення Reuters Image caption Место нападения оцеплено полицией

Семь человек пострадали во время нападения в столице Франции, четверо получили тяжелые ранения. Полиция сообщает, что нападавший был вооружен ножом и металлическим ломом.

Мужчину афганской национальности арестовали. Источники сообщают, что в полиции не видят признаков теракта в инциденте.

Несколько источников сообщают, что двое раненых - туристы из Великобритании.

Нападение произошло в 23:00 по местному времени на берегу канала в 19 округе на северо-востоке Парижа.

Мужчина атаковал незнакомцев на улице, намеренно ранив ножом двух мужчин и женщину возле кинотеатра на набережной Луары.

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Несколько человек, которые играли в петанк около места происшествия, попытались забросать нападающего шарами, чтобы остановить его.

Мужчина получил ушибы, однако смог убежать. Впоследствии он ранил двух британских туристов на улице Анри Ногера.

"Мы срочно расследуем этот случай и находимся на связи с французскими властями", - заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

"На данном этапе расследования ничего не указывает на то, что нападение могло быть террористическим актом", - рассказал источник во французской полиции.

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