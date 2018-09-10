Выборы в Швеции: неопределенность в стране после успеха ультраправых

Копірайт зображення Getty Images Image caption Результаты выборов в Швеции огорчили сторонников зеленых, входящих в правящую коалицию с социал-демократами

На выборах в Швеции левый и правый блоки получили почти одинаковое количество голосов - по 40,7% и 40,3% соответственно. Наибольший прирост в голосах получила ультаправая партия "Шведские демократы", за которую проголосовали почти 18% избирателей.

Из-за такого распределения голосов до сих пор не понятно, кто сформирует правительство - возможна затяжная борьба.

И левый, и правый блоки отказались формировать правительство с участием "Шведских демократов", хотя их лидер Йимми Оккесон заявил о готовности к переговорам с обоими лагерями.

"Мы увеличим свои места в парламенте и получим огромное влияние на то, что происходит в Швеции", - заявил Оккесон на митинге своих сторонников.

Социал-демократы, которые возглавляют левый блок и сейчас формируют правительство, остаются самой сильной шведской партией - они получили 28,4% голосов избирателей. Однако это - худший результат для них с 1911 года.

Их традиционный соперник - Умеренная партия, которая возглавляет правый блок, получила 19,8%, но показала значительно худший результат, чем на прошлых выборах.

Явка на выборах была высокой - на участки пришли 84,4% избирателей.

Чем обусловлен успех ультраправых?

Успех "Шведских демократов", которые получили примерно на 5% больше голосов по сравнению с прошлыми выборами, прогнозировали опросы.

Копірайт зображення AFP Image caption Лідер "Шведських демократів" Джиммі Оккесон вважає, що відтепер в його партії буде великий вплив

Популярность партии во многом обусловлена ее антииммигрантской риторикой, которая выглядит особенно привлекательной на фоне разразившегося в 2015 году в Европе мигрантского кризиса. Тогда Швеция приняла самое большое число беженцев в пересчете на душу собственного населения, опередив по этому показателю даже Германию.

С тех пор в стране неоднократно возникали скандалы, связанные с мигрантами, в том числе с завербованными здесь джихадистами, отправившимися воевать в рядах "Исламского государства", и с беспорядками в иммигрантских районах Стокгольма.

Этим умело пользовались политики из "Шведских демократов". Кроме того, партии удалось несколько подретушировать свой имидж: сейчас в ее повестке дня, помимо направленных против иммигрантов инициатив, значатся также защита прав животных, борьба за экологическое сознание и экономическая помощь пенсионерам.

Лидер партии Йимми Оккесон заявляет, что в партии не осталось нетолерантных людей. Однако периодически ее члены попадают в скандалы, связанные с расизмом.

Копірайт зображення AFP Image caption "Шведским демократам" удалось сделать миграционный вопрос главным во время кампании

При чем здесь Путин?

В последнее время оппоненты "Шведских демократов" помимо традиционных антифашистских и антирасистских аргументов стали часто прибегать к заявлениям о том, что деятельность партии на руку России и ее президенту Владимиру Путину, намекая на их союзнические отношения со шведскими правыми.

Долгое время мишенью критиков был тогдашний лидер партии "Шведские демократы" Микаэль Янссон, который не скрывал своего восхищения Путиным и критиковал соглашение c НАТО, допускающее размещение войск альянса на территории Швеции. В апреле он перешел в партию "Альтернатива для Швеции", отделившуюся в свое время от "Шведских демократов" и придерживающуюся более радикальных взглядов.

Во время своего визита в Москву летом этого года на одной из конференций он выразил особую благодарность Владимиру Путину за его участие в сирийском конфликте.

Нынешний лидер "Шведских демократов" Йимми Окессон также оказался под огнем критики, когда во время одного из интервью отказался отвечать на вопрос, чьи взгляды ему ближе - Владимира Путина или президента Франции Эммануэля Макрона, а лишь выразительно поднял брови.

Противники "Шведских демократов" тут же заявили, что для любого человека, придерживающегося демократических взглядов, ответ на этот вопрос был бы однозначным, и заклеймили лидера партии как сторонника российского президента. Микаэль Оденберг, бывший министр обороны, заявил после выборов, что "Шведские демократы" уже давно с распростертыми объятиями встречают российского президента с его инициативами, а теперь ситуация только ухудшится.

Сами "Шведские демократы" при этом категорически отвергают все обвинения в симпатиях к Путину, упирая на то, что домыслы об альянсе этой партии с Россией выгодны ее политическим оппонентам и используются ими для дискредитации имиджа популярного в народе политического движения.

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